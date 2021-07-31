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Heidi Klum ile Tom Kaulitz güvertede aşka geldi! - Magazin haberleri

Heidi Klum ile Tom Kaulitz güvertede aşka geldi!

2019 yılında şarkıcı Tom Kaulitz ile nikah masasına oturan model Heidi Klum, eşi ve çocuklarıyla birlikte Fransa'ya bağlı Korsika bölgesinde tekne tatili yapıyor. Önceki gün güvertede görüntülenen çift, bir ara romantik anlar yaşadı

31.07.2021 - 14:31 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Şarkıcı Tom Kaulitz ile mutlu bir evlilik sürdüren Alman model Heidi Klum, çocukları ve arkadaşlarıyla birlikte soluğu Fransa'nın Korsika bölgesinde aldı.

  • Tekne tatili yapan Klum, gün boyunca denize girip, su sporlarıyla ilgilendi. Mor renkli desenli bir bikini giymeyi tercih eden ünlü model, daha sonra yatın güvertesinde güneşlendi.

  • BİRBİRLERİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDULAR

    Keyifli halleriyle dikkat çeken Klum, bir ara eşi Tom Kaulitz ile romantik anlar yaşadı. Üzerine havlu bağladığı görülen 48 yaşındaki model, Kaulitz ile birbirlerini öpücüklere boğdu.

  • O esnada fotoğraflarının çekildiğini fark eden Tom Kaulitz, daha sonra Heidi Klum'u uyardı.

  • Bir süre paparazzileri inceleyen Klum, daha sonra Kaulitz ile keyifli anlarına kaldığı yerden devam etti.

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