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Heidi Klum: Bir bacağım diğerinden daha pahalı!

2015 yılında bacaklarını sigortalatan Heidi Klum, şaşırtıcı bir açıklamada bulundu. Bir bacağının diğerinden daha pahalı olduğunu söyleyen ünlü model, nedenini de dile getirdi

17.01.2022 - 11:26 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 90’lı yılların ünlü modeli ve şimdilerde "America’s Got Talent" adlı yarışmanın jüri üyesi olan Heidi Klum, bacaklarını 2015’te 2 milyon dolara sigortalatmıştı.

  • 48 yaşındaki Alman model, katıldığı "The Ellen DeGeneres Show"da bacaklarını sigortalatmasıyla ilgili konuştu. Samimi açıklamalarda bulunan Klum, bir bacağının diğerinden daha pahalı olduğunu söyledi.

  • "YARA İZİ OLAN BACAĞIM DAHA DÜŞÜK FİYATLI SİGORTALANDI"

    Heidi Klum, "Küçükken camın üstüne düşmüştüm ve dolayısıyla bir bacağımda büyük bir yara izi var." diyerek, yara izli olan sol bacağının daha düşük fiyatlı sigortalandığını açıkladı.

  • "ŞİMDİ GÖREMEZSİNİZ"

    Klum, sözlerine, "Bacağıma çok fazla kapatıcı sprey sıkıyorum, dolayısıyla şimdi göremezsiniz." şeklinde devam etti.

  • SINGLE ÇIKARDI

    Öte yandan Heidi Klum, son olarak ünlü rapçi Snoop Dogg ile işbirliği yaparak, şarkıcılığa soyunmasıyla gündeme gelmişti. İki ünlü isim, "Chai Tea with Heidi" adlı şarkı çıkarmıştı.

    Snoop Dogg ile birlikte şarkı söyleyen Klum, "Ben onun büyük bir hayranıyım. Ya büyük oynamalıydım ya da yerimde oturmalıydım. Onunla şarkı yapma fikrimi konuştum ve beni stüdyosuna davet etti." demişti.

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