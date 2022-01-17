"İnsanları dans ettiren ve eğlendiren bir şarkı istedim ve Snoop bunu yaptı." ifadelerini kullanan Heidi Klum, "Bazen bir rüyada olmadığımdan emin olmak için kendimi çimdikliyorum çünkü bu gerçekten bir hayalin gerçek olmasıydı." şeklinde konuşmuştu.