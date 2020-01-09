Hediye Güral Gür Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

NG Hotels Başkanı Hediye Güral Gür'ün Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

2020 yılına giriş yaptık; öncelikle geçen sene sizin için ve sektör için nasıl geçti hedeflerinize ulaştınız mı?

Güral Gür: Sektör anlamında dibe vurduk ve sonra çıkmaya başladık. Turizm sektörü o kadar hassas bir sektör ki olumsuz veya olumlu olaylardan çok çabuk etkileniyor. Toparlanmayla beraber de turizme bir canlılık geldi. Turist sayısındaki artış yükseliyor, doluluklarımız yükseliyor ama henüz ortalama oda fiyatlarımız ve turizmden elde ettiğimiz gelirler arzu ettiğimiz seviyeye henüz gelemedi. Hem Bakanlık tarafında hem de sektörün bunları artırmak için planları ve projeleri var umarız ki önümüzdeki dönem bunların meyvelerini göreceğiz.

2020 yatırım planlarınızı dinleyelim sizden?

Güral Gür: Sapanca tesisimizin yanında biz ikinci bir tesise başladık bunu da bu senenin ikinci yarısına varmadan açmayı hedefliyoruz. İstanbul'da devam ettiğimiz bir şehir oteli projemiz var, bunu da 2021'de açmayı düşünüyoruz. Antalya Göynük'te bir tesis yapıyoruz o da 2021 için sezona yetiştirmeye çalışıyoruz. 2020 özelinde aşağı yukarı 300 ila 500 milyon TL gibi bir rakam harcamayı düşünüyoruz.

Şimdi Hükümetin de turizmde bir Eylem Planı var ve burada birçok hedefler belirlendi; bu hedefleri nasıl buldunuz?

Güral Gür: Devletimizin sektöre verdiği önem bizim için çok önemli, bu sene sektörümüz stratejik sektör ilan edildi yani cari açığımızın kapanması açısından sektörümüz büyük bir öneme sahip. Tabi harcama oranları yeterli değil, bizim sektör olarak arzu ettiğimiz rakam kişi başı 1000 bin dolarlar civarında..Bizim hizmet anlamında yurtdışından hiçbir eksiğimiz yok üstelik hizmet anlamında daha da ilerideyiz. Ancak Avrupa'da ödediğiniz bir gecelik rakamın çok çok altında Türkiye'deki rakamlar hala. Tabi bunun artırılması için hem Ülkemize olan talebin artması gerekiyor hem de algının iyi yönetilmesi gerekiyor.

Tabi bunun için Bakanlığın başlattığı "Turizm Geliştirme Ajansı"na da çok büyük görevler düşüyor..

Bu Ajansa göre işletmeler kendi ciroları üzerinden bir pay verecekler. Ve yaklaşık 180 milyon dolar gibi bir rakam toplanması bekleniyor. Bakanlığın oluşturduğu bir yönetim kurulu olacak ve bu Ajans özellikle tanıtım ve algının yukarıya çekilmesi için çalışacaklar.

Maliyetler de çok yükseldi malum kurlardaki oynaklıklar vs..Bu artan maliyetleri nasıl dengeliyorsunuz?

Güral Gür: Biz bütçelerimizi yaparken maliyetlere çok dikkat ettik. Mutfak enflasyonumuz ve enerji maliyetlerimiz ciddi oranda arttı ama maalesef biz bu maliyet artışlarını fiyatlarımıza yansıtamıyoruz.

Otelcilikte yeni yatırımların önü ne zaman açılır? Yatırımcılar finansman sıkıntısı yaşıyorlar mı?

Güral Gür: Yatırımcı tabi önünü görmek istiyor, önünü görmesi için de tabiki talebin dengelenmesi lazım. Sektörün de stratejik sektör ilan edilmesiyle beraber ben yatırımcının da yüzünü bu tarafa çevireceğini düşünüyorum. Bizim sektördeki yatırımcılarımız çoğunlukla Türk yatırımcılar, elini taşın altına koyarak finansmanı ile beraber gelen yabancı yatırımcı pek yok. Finansman açısından da tabi sektör sıkıntıya girince kredi veren kuruluşlar da biraz tedbirli davranıyorlar. Dövizdeki dalgalanmalarda yatırımcıyı çok korkutuyor, kredinin getirdiği kur farkının yükü yatırımcıyı ciddi anlamda etkiliyor.