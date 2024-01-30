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        Haberler Magazin Hedefim Sensin filminin konusu nedir? Hedefim Sensin oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Hedefim Sensin filminin konusu nedir? Hedefim Sensin oyuncuları kimler?

        Hedefim Sensin filmi 30 Ocak Salı akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosu Ata Demirel tarafından kaleme alınan film, Kıvanç Baruönü tarafından beyaz perdeye aktarılmıştır. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Hedefim Sensin filminin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin tüm detayları haberimizde derledik. İşte Hedefim Sensin filmi hakkında tüm ayrıntılar...

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        Habertürk
        Giriş: 30.01.2024 - 18:38 Güncelleme: 30.01.2024 - 18:38
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        • 1

          2018 yılında vizyona giren Hedefim Sensin filmi sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Oyuncu kadrosunda Ata Demirel, Demet Akbağ, Salih Kalyon gibi isimleri barındıran Hedefim Sensin filmi çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Zekeriya Taştan'ın hikayesini konu edinmektedir. Peki, "Hedefim Sensin filminin konusu nedir? Hedefim Sensin oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

        • 2

          HEDEFİM SENSİN OYUNCULARI KİMLER?

          Senaryosunu Ata Demirer’in kaleme aldığı komedi türündeki yapımın oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Tarık Ünlüoğlu, Gonca Vuslateri, İlker Aksum, Erkan Can gibi isimler yer alıyor.

        • 3

          HEDEFİM SENSİN KONUSU

          Hedefim Sensin, çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Zekeriya Taştan’ın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Zekeriya Taştan, İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak geçimini sağlar. Oldukça geveze bir adam olan Zekeriya’nın başına ne gelirse çenesinden gelir. Bir gün konuşmaması gereken bir yerde ve zamanda yine kendisini tutamaz. Ama bu sefer başına büyük bir dert alır ve İstanbul’u terk etmek zorunda kalır. Artık onun yeni yuvası ilk defa ayak bastığı Gökçeada olur. Burası Zekeriya’nın hayatı için adeta bir dönüm noktası olur. Gökçeada’ya gelmesi ile hayatı değişen sadece Zekeriya değildir. Onun gelişi ile birlikte Hafize’nin, Leyla’nın ve Yarım Hasan’ın hayatı da bambaşka bir hal alır. Yönetmen koltuğunda “Kocan Kadar Konuş”, “Görümce”, “Arif v 216” gibi filmlere imza atan Kıvanç Baruönü'nün oturduğu "Hedefim Sensin" filminin başrolünü Ata Demirer üstleniyor.

        • 4

          HEDEFİM SENSİN NEREDE ÇEKİLDİ?

          Hedefim Sensin filmi Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde çekildi.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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