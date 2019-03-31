İş dünyası bugün yapılan yerel seçimlerin ardından ana gündemin ekonomi olmasını istiyor.Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) ardından Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu da (TÜRKONFED) yazılı bir açıklama yaptı. TÜRKONFED'in açıklamasında "Güven ve şeffaflık temelinde bir yerel yönetim ile ekonomi iklimi inşa etmeliyiz" denildi.

'HEDEF YEREL KALKINMA OLMALI'

“Yerel yönetimler, bugünün dünyasında küresel rekabetçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın kilit aktörlerinden biridir” diyen TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından hedefin yerel kalkınma olması gerektiğini vurguladı. Turan, “Yerel yönetimlerden beklentimiz; hesap verir, şeffaf, katılımcı ve kapsayıcı bir yerel yönetim anlayışı ile ulaşımdan ekonomiye, akıllı, çağdaş ve insan odaklı, sürdürülebilir şehirler inşa etmeleridir. Rekabet gücüne sahip, çağdaş yaşama elverişli ve insan odaklı kentleşme ülkemizin gündemini oluşturmalıdır. Seçimsiz geçmesini temenni ettiğimiz 4,5 yılı geçici çözümlerle değil, kalıcı reformlarla iyi değerlendirmeliyiz” dedi.



