İHA

A Milli Futbol Takımı'nın yolculuğu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

''İKİ MAÇ DA BİZİM İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ''

Grupta oynanacak ilk iki maçın son derece önemli olduğunu belirten Mehmet Büyükekşi, "Biliyorsunuz Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya’da olacak. Bu eleme grubunda ilk maçımızı yarın Ermenistan ile yapacağız. Daha sonra dönüp salı günü Hırvatistan’la Bursa’da maçımızı yapacağız. İlk günden beri aynı şeyi söylüyoruz. İki maçımızda da en güzel sonucu almak istiyoruz. İki maç da bizim için son derece önemli. Bu iki maçı alırsak ondan sonraki maçlara daha ümitle bakacağız. Hedefimiz; ilk ikiye kalıp Avrupa Şampiyonası’na katılabilmek. Çünkü bir önemi daha var. O da özellikle bu maçların Almanya’da oynanması. Biliyorsunuz, Almanya Türk vatandaşlarının Türkiye dışında en çok olduğu yer. Onun için sanki kendi evimizde oynamış gibi olacağız" diye konuştu.

"HEDEF 2024 ALMANYA'YA KATILMAK"

Hedeflerinin 2024 Avrupa Şampiyonası’na katılmak olduğunu aktaran Hamit Altıntop ise, "İlk önce herkesin Ramazan'ı mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. Evet başlıyoruz. Dört ay önce kuraları çektik. Bugün Ermenistan’a gidiyoruz. Yarın da ilk maçımızı oynayacağız. Hedef belli. Hedef 2024 Almanya’ya katılmak. Bölgelere inmek istiyoruz. Bölgeler kalbimiz. Orada binlerce kardeşimiz keşfedilmemiş, umut verilmemiş, elinden tutulmamış. Biz de özellikle federasyon olarak bölgelere inmek istiyoruz. Ben inanıyorum ki gelecek seneler az bütçelerle Türkiye Futbol Federasyonu inanılmaz adımlar atacak ve bunun sadece ülke içinde değil, Avrupa’da da çok iyi sonuçları olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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