2024’e kadar 30 girişime yatırım yapacak

Teknoloji, girişim ve hukuk alanlarında uluslararası deneyimi bulunan 4 Türk’ün 2021 yılında kurduğu yatırım sermayesi girişimi Heaventures, 2024 yılı için yol haritasını açıkladı. Kurucu ekibinde Nurettin Şendoğan, Utkan Şanda, Dr. Aylin Şahin ve Erdem Yurdanur’un bulunduğu Heaventures, yerelden globale taşıma hedefi çerçevesinde 2024 yılında yatırım yaptığı girişim sayısını 30’a, portföy değerini ise 420 milyon doların üzerine taşmayı planlıyor.
Geçen yıl otonom müşteri deneyimi platformu Exairon ve bulut bilişim tabanlı No-Code uygulama yönetimi platformu Workiom’a olmak üzere 2 girişime yatırım yapan Heaventures, 2022 yılında bu sayıyı 8’e çıkarmayı hedefliyor.
Heaventures’un kurucu ekibinde yer alan Nurettin Şendoğan, “Bizler işin mutfağından geldiğimiz için, erken aşama girişimlerin ne gibi sorunlarla karşılaşacaklarını iyi biliyoruz. Onların da mutfağında yer alarak karşılacakları riskleri azaltıyoruz. Kendimizi, bir yatırım fonundan ziyade, faydalı işler yapacaklarına inandıkları erken aşama girişimleri, kendi alanlarında dünyanın en iyi şirketleri haline getirmeye çalışan; kendi de bu şekilde büyüyen bir girişim olarak konumlandırıyoruz" dedi.
“KAYIPLAR GÖZ ARDI EDİLİYOR”
Yatırımcı ekosisteminde gördükleri eksikliklerden yola çıkarak kurulduklarını aktaran Şendoğan, bu eksiklikleri şöyle açıkladı:
"Yatırım ve fon yönetimi tarafının odağı, yatırımcılarından topladığı finansal katkıyı olabildiğince kısa zamanda yüksek katsayı ile geri döndürmek oluyor. Teknoloji girişimlerin getirisinin globalde çok hızlı artması bu konudaki girişimlerin sayısının da gün geçtikçe hızla artmasına yol açıyor. Yatırımın geri dönüş oranının bu kadar yüksek olması da yatırımcıların sayıca daha fazla girişimde hisse sahibi olmak istemelerine sebep oluyor. Bu yüzden, yatırım yapılan çok sayıda girişimden sadece bir iki tanesi başarıya ulaşsa bile diğer girişimlerdeki kayıplar maalesef göz ardı ediliyor. Dolayısıyla girişimlere yatırım öncesinde değerlendirme ve ölçekleme, yatırım sonrası ise liderlik, uzmanlık, denetleme ve yol göstericilik anlamında sarf edilmesi gereken efor ve zaman yeterince sağlanamıyor."
“YERELDEN GLOBALE TAŞIMAK İSTİYORUZ”
Heaventures’un kurucuları arasında bulunan bir diğer isim olan Utkan Şanda ise gelecekteki hedefleri hakkında şunları söyledi:
“Öncelikli hedefimiz yeni bir girişim sermayesi modeli yaratmak. Klasik girişim sermayesi yatırımlarında gördüğümüz sorunları ortadan kaldıran kâr maksimizasyonu değil, değer maksimizasyonu hedefleyen bir girişim sermayesi modeli bu. Gelecekte bu modeli başkaları da örnek alsın istiyoruz. İkinci hedefimiz ise ortağı olduğumuz girişimleri yerelden globale taşımak ve bu şekilde dünya markalarının oluşumuna katkıda bulunmak.”
400 METREKARELİK KULUÇKA MERKEZİ
Heaventures, İstanbul Kemerburgaz’da Bahçeşehir Üniversitesi tarafından hayata geçirilen Future Campus yerleşkesinde yer alacak teknokent çatısı altında kendi kuluçka merkezinin de hayata geçiriyor.
Kurucu ekibin verdiği bilgiye göre 400 metrekare alana sahip olan Heaventures kuluçka merkezi Heavencube, Eylül 2022’de açılacak.
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