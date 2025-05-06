Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam HDIRELLEZ MESAJLARI 2025: 5-6 Mayıs resimli, uzun, kısa, coşkulu, kutlamalı, sosyal medyada paylaşılacak en güzel Hıdırellez sözleri

        Sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel ve resimli 'Hıdırellez Bayramı kutlu olsun' mesajları

        Hıdırellez, Türk kültüründe ve İslam öncesi Orta Asya inançlarında çok eskiye dayanan, baharın gelişiyle birlikte kutlanan mevsimsel bir bayramdır. 5 Mayıs gecesi ile 6 Mayıs sabahı arasında gerçekleşen bu özel zaman dilimi, doğanın canlanmasıyla birlikte insanın da ruhen yenilendiği, umutlarını tazelediği bir dönemi simgeler. Sevdiklerinizin Hıdırellez Bayramını kutlamanız veya sosyal medya hesaplarınızda paylaşmanız için en güzel Hıdırellez mesajlarını sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 10:05 Güncelleme: 05.05.2025 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Hıdırellez, yüzyıllardır süregelen bir bahar bayramıdır; doğanın uyanışıyla birlikte insanların da umutlarını tazelediği özel bir gündür. Anadolu’dan Balkanlar’a, Orta Asya’dan Mezopotamya’ya uzanan geniş bir coğrafyada kutlanır. 5 Mayıs gecesi dilekler yazılır, gül dallarına asılır, ateşler yakılıp üstünden atlanır. Bu günde sevdiklerinizin Hıdırellez bayramını kutlamak için farklı Hıdırellez mesajlarını bir araya getirdik. İşte, en güzel Hıdırellez mesajları...

        • 2

          HIDIRELLEZ MESAJLARI

          Toprak uyandı, kuşlar döndü, umut yeniden filizlendi. Hıdırellez, hayatının her alanında yeni ve güzel başlangıçlar getirsin.

          Geçmişin yükünü bırak, geleceğe bir çiçek gibi umutla bak. Hıdırellez, sana yeni başlangıçlar, tatlı sürprizler ve iç huzuru getirsin.

          Bahar geldi, şimdi yenilenme ve umut zamanı. Hıdırellez’de toprağa ektiğin her dilek, sana şans, sağlık ve sevgi olarak geri dönsün.

        • 3

          RESİMLİ HIDIRELLEZ BAYRAMI KUTLU OLSUN MESAJLARI

          Hıdırellez'in bolluk, bereket ve umut dolu enerjisi hayatımıza güzellikler getirsin. Dualarımız kabul, dileklerimiz gerçek olsun; bu bahar yüreğimize iyi gelsin.

          Toprağın bereketi, suyun akışı ve gökyüzünün genişliği dileklerine yoldaş olsun. Hıdırellez’in tüm güzelliği seninle olsun.

        • 4

          EN GÜZEL HIDIRELLEZ KUTLAMA SÖZLERİ

          Baharın gelişiyle birlikte, gönlündeki tüm çiçekler açsın. Hıdırellez, sana ve sevdiklerine sağlık, huzur ve şans getirsin.

          Hıdırellez; umudun yeniden yeşerdiği, kalbin hafiflediği, hayatın tazelendiği bir gündür. Dileklerin gönlüne göre olsun, her yeni gün sana daha çok güzellik getirsin.

          Bir dilek tut, yüreğinin en derininden… Hıdırellez rüzgarı alsın götürsün gökyüzüne; kabul olan dilekler, hayırlı başlangıçlar olsun.

          Bu gece yıldızlara ne fısıldarsan, kalbine güzellik olarak geri dönsün. Hıdırellez'in mucizesi seni de bulsun.

        • 5

          Dileklerimizi ateşle arındırıp yeşilin umuduna emanet ediyoruz. Bu Hıdırellez'de kalbin ne dilediyse yolu sana açılsın.

          Gece yakılan ateşle eski yüklerini bırak, sabah açan çiçekle tazelen. Hıdırellez, hayatına bahar gibi güzellikler getirsin.

          Baharın en güzel armağanı Hıdırellez, içimizde saklı kalmış dilekleri gün yüzüne çıkarsın. Dualarımız göğe, umutlarımız toprağa emanet; her şey gönlünce olsun.

        • 6

          Bugün dilediğin ne varsa, yarının gerçeği olsun. Hıdırellez gecesi, yüreğini ferahlatan bir mucizeyle gelsin.

          Bu bahar, yeni kapılar açılsın hayatında. Hıdırellez'de ettiğin her dua karşılığını bulsun; sana umut, sevgi ve huzur getirsin.

          Hıdırellez sadece dileklerin değil, içindeki çocuğun da yeniden uyandığı gündür. Neşen bol, yolun açık, kalbin sevgiyle dolu olsun.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        Borsadan 'takas süresi' çalışması
        Borsadan 'takas süresi' çalışması
        "Mourinho F.Bahçe'nin başında kalamaz"
        "Mourinho F.Bahçe'nin başında kalamaz"
        Naz bebek 1 yaşındaydı... 5. katta facia!
        Naz bebek 1 yaşındaydı... 5. katta facia!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Cansız bedenlerine ulaşıldı! Sır ölüm!
        Cansız bedenlerine ulaşıldı! Sır ölüm!
        Boşanma davasında sürpriz tanık
        Boşanma davasında sürpriz tanık
        Koruduğu oğlu tarafından öldürülmüş!
        Koruduğu oğlu tarafından öldürülmüş!
        Ona 'altın süt' deniliyor! 5 dakikada hazırlanıyor
        Ona 'altın süt' deniliyor! 5 dakikada hazırlanıyor
        Trump talimat verdi: "Alcatraz hapishanesi açılsın"
        Trump talimat verdi: "Alcatraz hapishanesi açılsın"
        Siesta uykusunun sıra dışı hikâyesi
        Siesta uykusunun sıra dışı hikâyesi
        Sıcaklık batı ve iç kesimlerde artıyor! 5 bölgede yağış var!
        Sıcaklık batı ve iç kesimlerde artıyor! 5 bölgede yağış var!
        Putin'den nükleer silah mesajı: Umarım ihtiyaç duyulmaz
        Putin'den nükleer silah mesajı: Umarım ihtiyaç duyulmaz
        1 haftanı bir de böyle planlamaya ne dersin?
        1 haftanı bir de böyle planlamaya ne dersin?
        Yabancı filmlere yüzde 100 gümrük vergisi
        Yabancı filmlere yüzde 100 gümrük vergisi
        Mourinho'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        Derbisiz Special One!
        Derbisiz Special One!
        Habertürk Anasayfa