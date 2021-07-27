TFF 1. Lig’in iki güçlü ekibi Bursaspor ile Samsunspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bolu Gerede’de oynanan karşılaşmaya iyi başlayan yeşil-beyazlı takım, 21. dakikada Eren Güler’in attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın 27. dakikadasında ise Burak Kapacak’ın hatasında Taha Altıkardeş, ceza sahası içinde Yasin Öztekin’i düşürdü. Penaltı kazanan Samsunspor’da atışı Yasin Öztekin yaptı. Ancak tecrübeli futbolcunun ayağı kayınca topu üstten auta attı. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı.

Samsunspor maçı çevirdi

İkinci devreye Samsunspor daha iyi başladı. Kırmızı-beyazlı ekip kanat atakları ile Bursaspor kalesinde tehlikeler yaratmaya başladı. Maçın 58. dakikasında ceza sahası içine ortalanan topta Yunus Emre Çift’in golüyle Samsunspor skoru 1-1’e getirdi. Kırmızı-beyazlı ekip, 65. dakikada ise Yasin Öztekin’in ortasında Tomane kafa golüyle 2-1 öne geçti. Kalan sürede başka gol sesi çıkmayınca Samsunspor, Bursaspor’u 2-1 mağlup etti.