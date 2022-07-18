Açığın yarısından fazlası KKM'den geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı haziran ayı bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre merkezi yönetim 31 milyar 59 milyon lira açık verdi. Mayıs ayında bütçe 143 milyar 997 milyon lira fazla vermişti. Son verilerle beraber bütçe yılın ilk 6 ayında 93 milyar 560 milyon lira fazla vermiş oldu.
Geçen yılın ilk 6 ayında 32 milyar 540 milyon lira açık verilmişti. Bu yılın ilk 6 ayında bütçenin fazla vermesinde vergi gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 artarak 1 trilyon 265 milyar liraya yükselmesi etkili oldu.
KURDAKİ ARTIŞ ETKİLEDİ
Haziran ayında kur korumalı mevduatlara (KKM) ise 16 milyar 136 milyon lira fark ödemesi yapıldı. Bu şu ana kadar yapılan en büyük aylık ödeme oldu. Bu yükselişte hem KKM'ye yönelimin artmış olması hem de haziranda kurun 16.40 liradan 16.75 liraya yükselmesi etkili oldu.
40 MİLYAR TL ÖDENEK AYRILMIŞTI
Mayıs ayında KKM hesaplarına 4 milyar 842 milyon, nisan ayında 4 milyar 555 milyon TL, mart ayında ise 11 milyar 700 bin TL fark ödemesi yapılmıştı. Böylece Hazine'den 4 ayda KKM hesaplarına 37 milyar 235 milyon lira aktarılmış oldu. Geçen ay kabul edilen ek bütçede KKM'ler için 40 milyar liralık ödenek ayrılmıştı.
ARALIKTA AÇIKLANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk olarak 20 Aralık'ta duyurduğu KKM hesapları 22 Aralık'ta açılmaya başlandı. KKM'de eğer kurdaki yükseliş faiz getirisinden yüksekse aradaki fark tasarruf sahibine ödeniyor. Bu hesaplamada baz alınacak kur seviyesini Merkez Bankası günlük olarak açıklıyor. İlk olarak mevduat sahiplerine ödemeler 23 Mart'ta başladı.
Söz konusu hesaplarda uygulanacak faiz oranı politika faizinin en fazla 300 baz puan üzerinde olabiliyor. Paranın vadeden önce çekilmesi durumunda kur farkı ödenmiyor.
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