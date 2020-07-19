Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın yapılacak ihalede 3 yıl (910 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,1 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

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