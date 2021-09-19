Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,60 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

İkinci ihalede ise 4 yıl (1575 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir yüzde 1,35 reel kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.