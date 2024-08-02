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        Haberler Ekonomi Para Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Dış ticarette dengelenme belirginleşiyor - Para Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Dış ticarette dengelenme belirginleşiyor

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticarette dengelenmenin belirginleştiğini belirterek, yıllık cari açıkta temmuzda kayda değer gerileme beklediklerini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 15:27 Güncelleme: 02.08.2024 - 15:27
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        "Dış ticarette dengelenme belirginleşiyor"
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        Şimşek, sosyal medya hesabından temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

        Dış ticarette dengelenmenin belirginleştiğinin altını çizen Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

        "Temmuzda yıllık dış ticaret dengesi bir önceki aya göre 5,3 milyar dolar, geçen yılın aynı ayına göre ise 38,8 milyar dolar iyileşti. Yıllık cari açıkta temmuzda kayda değer bir gerileme bekliyoruz. Döngüsel faktörlere yapısal reformların da eşlik etmesiyle sürdürülebilir cari açığı ve rezervlerdeki kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz."

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