Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Dış ticarette dengelenme belirginleşiyor

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Şimşek, sosyal medya hesabından temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Dış ticarette dengelenmenin belirginleştiğinin altını çizen Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Temmuzda yıllık dış ticaret dengesi bir önceki aya göre 5,3 milyar dolar, geçen yılın aynı ayına göre ise 38,8 milyar dolar iyileşti. Yıllık cari açıkta temmuzda kayda değer bir gerileme bekliyoruz. Döngüsel faktörlere yapısal reformların da eşlik etmesiyle sürdürülebilir cari açığı ve rezervlerdeki kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz."

Dış ticarette dengelenme belirginleşiyor.



Temmuzda yıllık dış ticaret dengesi bir önceki aya göre 5,3 milyar dolar, geçen yılın aynı ayına göre ise 38,8 milyar dolar iyileşti.



Yıllık cari açıkta temmuzda kayda değer bir gerileme bekliyoruz.



Döngüsel faktörlere yapısal… https://t.co/QqgzD9kFFl pic.twitter.com/dK8t5H87wC — Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 2, 2024