Hazine haftaya 2 ihale düzenleyecek

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 8 Mart Salı günü gerçekleştirilecek ilk ihalede, 11 ay (322 gün) vadeli, hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede de 2 yıl (560 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.