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Bakanlık, ihalede 5 yıl (1806 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0,75 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede reel basit faiz ve reel bileşik faiz yüzde 1,55 oldu.

Nominal teklifin 4 milyar 697,2 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 598,2 milyon lira, net satış 2 milyar 606,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 365 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılardan 4 milyar 733,2 milyon lira teklif alındı ve bu kesime 2 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya toplam 5 milyar 471,9 milyon lira borçlandı.

HAZİNEDEN 1.1 MİLYAR LİRALIK KİRA SERTİFİKASI İHRACI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyar 95 milyon 920 bin lira tutarında kira sertifikası ihracı yaptı.

Kira sertifikası ihraç sonucuna ilişkin duyuru, Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, 1 milyar 95 milyon 920 bin lira tutarında, 8 Temmuz 2020 valörlü, 6 Temmuz 2022 itfa tarihli sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.