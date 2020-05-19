"MUTLUYUZ"

Amani bu süreçle ilgili, duygu ve düşüncelerini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Gayet mutluyuz. En sevdiğimiz şeylerle geçiyor vaktimiz. Yemek yapıyor, müzik dinliyoruz. Mutfakta işimizi bitirip içeri geçiyoruz. Sonra güzel bir müzik açıyor ve tekrar mutfağa giriyoruz.