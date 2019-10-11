Hazal Türesan 7 Mayıs 1985 (34 yaşında) yılında Ankara’da doğdu. Hazal Türesan ilkokul, ortaokul ve lise ve üniversite eğitimini Ankara’da tamamlayan güzel oyuncu, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Hazal Türesan küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa olan merakı ile çevresindeki insanların dikkatini çekmek için taklitler yaptığını ve bunu başardığını dile getiriyor. Başarılı oyuncu büyüdükçe daha fazla oyunculuğa merak sardığını ve kariyerinde oyunculuğu çok istediğini ifade eden güzel oyuncu bu sebeple üniversite eğitimini tiyatro bölümü olarak tercih etmiştir. Güzel oyuncu Hazal Türesan, 1.70 metre boyunda, 51 kilo ve Boğa burcudur. Kendisi hala bekar olup şu sıralar özel hayatında bir sevgilisi bulunmamaktadır.

Başarılı oyuncu, oyunculuk kariyerini önemli tiyatro oyunlarında rol alarak tamamlamıştır. Daha sonra dizi sektöründe önemli dizilerde rol alan Hazal Türesan, bu diziler sayesinde oyunculuk yeteneği de artırdığını belirtmektedir. Hazal Türesan, rol aldığı dizilerdeki karakterler ile bütünleşerek oldukça iyi canlandıran ve ayrıca seslendirme de yapan başarılı bir oyuncudur. Bir dönem zorlu bir sınavdan geçtiğini belirterek babasını kanserden kaybettiği sırada diziler ve oyunlar sayesinde çıldırmadan ayakta kalabildiğini belirtmektedir.

Televizyon ekranlarına ilk olarak 2008 yılında Azra karakterini canlandırdığı Unutma Beni dizisi ile adım attı. Ardından 2011 yılında Devrim Yakut ile birlikte Yeniden Başla dizisinde Helen karakterini canlandırdı. Sonrasında ise Kara Para Aşk dizisinde başrolleri Engin Akyürek, Tuba Büyüküstün, Erkan Can ile paylaştı. Bu dizide Aslı karakteri ile seyirciden büyük beğeni topladı. 2016’da yayın hayatına başlayan Tatlı İntikam dizisinde Furkan Andıç ve Leyla Lidya Tuğutlu ile beraber çalışan Hazal Türesan, Başak karakterine hayat verdi ve ardından 2017’de Fazilet Hanım ve Kızlarında hayat verdiği Yasemin karakteri ile kariyerinde bir dönüm noktasına ulaştı. 2018 yılında Türkiye’nin ilk vampir temalı internet dizisi olan Yaşamayanlar’ da rol aldı. Son olarak yeni sezonda yayınlanacak Netflix Türkiye’nin ikinci projesi olan ve ağır dram içeren Atiye ’de başrollerini Beren Saat, Mehmet Günsür ve Metin Akdülger ile birlikte rol alan Türesan, şu anda Mucize Doktor isimli dizide Beliz karakterine hayat vermektedir.

Televizyon dizilerinde ki başarısının yanı sıra, sinema oyunculuğunda da boy gösteren güzel oyuncu Hazal Türesan, ilk kez 2014 yılında Bir Don Juan Öldürmek, hemen ardından 2015 yılında Sol Şerit yapımlarında rol aldı. 2019 yılında İran-Türkiye ortak yapımı olan Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle adlı sinema filmiyle de büyük beğeni topladı.

Hazal Türesan tiyatro çalışmalarının içinde de aktif olarak yer almış ve bu alanda da başarılı bir performans sergilemiştir. Tiyatro oyunlarından bazıları Nar, Kuşlar, Azizname, Çöplük ve Soytarılar Okulu isimli oyunlardır. Oyuncu aynı zamanda reklam filmlerinde seslendirmede yapmaktadır.

Son olarak Fok TV ekranlarının beğeni ile izlenen dizisi Mucize Doktor dizisinde Beliz karakterini canlandırmaktadır. Mucize Doktor Dizisinde Beliz 30'lu yaşlarında Cerrah Doktor Ferman'ın sevgilisi ve bulunduğu hastahanenin de sahibidir. Asıl mesleği avukatlık olan Beliz güzel, akıllı ve zengin olmasına rağmen alabildiğine alçak gönüllü bir kadın. Zenginliği, yurt dışında aldığı eğitimi, başarılı bir avukat oluşu, bütün meziyetleri onun karakterinin doğal bir parçası olmuş ve asla insanlara karşı kullandığı bir silah olmamıştır. Asil bir kadın olan Beliz ucuz ukalalıklardan, burnu büyüklükten ve her türlü ezici görkemden nefret eder ve uzak durur. Bu sebeple de dizide sevilen bir karakter profili çizmektedir.

Hazal Türesan’ın rol aldığı diziler Ve filmler