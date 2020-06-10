"MERAK EDİLECEK BİR ŞEY YOK"

Sağ olun, teşekkür ederim. Uzun zamandır evdeydim, ilk kez dün çıktım. Bugün de market alışverişi yaptım ve eczaneye geldim. Merak edilecek bir şeyim yok. Alerjik bir durumum var, polenler gibi. O yüzden ilaç aldım.