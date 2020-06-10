Oyuncu Hazal Subaşı ile sevgilisi Rıza Kocaoğlu'nun pazar akşamı Cihangir'de gittikleri bir mekanda kavga ettikleri iddia edildi.
Subaşı'nın sevgilisi Kocaoğlu'na sinirlenip, masayı ve mekanı terk ettiği konuşuluyordu.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Hazal Subaşı, önceki akşam Cihangir'deki bir eczanenin önünde görüntülendi.
24 yaşındaki Subaşı, muhabirlerin "Geçmiş olsun, nasılsınız? Neler yapıyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"MERAK EDİLECEK BİR ŞEY YOK"
Sağ olun, teşekkür ederim. Uzun zamandır evdeydim, ilk kez dün çıktım. Bugün de market alışverişi yaptım ve eczaneye geldim. Merak edilecek bir şeyim yok. Alerjik bir durumum var, polenler gibi. O yüzden ilaç aldım.
Hazal Subaşı, "Rıza Bey ile tatsız bir durum yaşandı sanırım. Aranız nasıl?" sorusunu ise şu şekilde yanıt verdi:
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