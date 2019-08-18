Ünlü oyuncu, "Açıklamaktan çok mutluluk duyuyorum ki; evet, hamileyim. Bebeğimiz tam 11 haftalık oldu. İlk 2 ay bebek için hassas zamanlar olduğu için, hak verirsiniz ki paylaşmak istemedik. Son kontrolümüz çok iyi geçti ve sevinçle mutluluğumuzu paylaşmak istedik" şeklinde konuşmuştu.