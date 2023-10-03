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        Haberler Magazin Hazal Kaya: Bu yıl, 'Oh be!' dediğim o sene olacak, vaziyet alın - Magazin haberleri

        Hazal Kaya: Bu yıl, 'Oh be!' dediğim o sene olacak, vaziyet alın

        1 Ekim'de 33 yaşına basan Hazal Kaya, doğum gününde, "Bu yıl, 'Oh be!' dediğim o sene olacak, vaziyet alın!" mesajını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 09:10 Güncelleme: 03.10.2023 - 09:10
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        • 1

          6 Şubat 2019'da kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya, aynı yıl kasım ayında oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Kaya, mart ayında da Leyla Süreyya adını verdiği kızına kavuşarak, ikinci kez anne olma sevincini yaşamıştı.

        • 2

          "VAZİYET ALIN!"

          Ünlü oyuncu, 1 Ekim'de 33 yaşına bastı. Hazal Kaya, doğum gününde sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Kaya, gönderisinde şu ifadelere ye verdi:

          Bu bedenle ve bu ruhla özgür, rahat hatta konforlu, mutlu ve memnun olabilmeyi şöyle ucundan tattığım bir dönemde kutluyorum doğum günümü... Bana atfedilen, üstüme aldığım bütün etiketlerden hop diye sıyrılıp, 'Hazal hanım, nasılsınız. Ne istersiniz?' diye saygıyla yaklaşmayı, çocuklarıma duyduğum şefkati kendime duymaktan çekinmemeyi öğreniyorum. ADHD, depresyon, panik atak ve bütün mental durumlar vardır ve bu kimseyi tanımlamaz demeyi öğreniyorum. Neyse ki en sevdiğim şey öğrencilik... Bu sene 'Oh be!' dediğim o sene olacak. Vaziyet alın! Bütün doğum günü mesajlarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Bu sene hep birlikte çok eğleneceğiz...

        • 3

          "KISKANÇLIĞIMIN BAZI SEBEPLERİ VAR"

          Öte yandan daha önce ikinci kez anne olmayı çok istediğini dile getiren ve kız bebek arzulayan Kaya, daha önce eşi Ali Atay'a olan aşkından, oğlu Fikret Ali ile değişen hayatına kadar merak edilenleri anlatmıştı.

          İşte Kaya'nın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

          * Birine saygısızlık yaptığını gördüğüm insan gözümde biter.
          * Batıl inancım o kadar çok ki, yakabildiğim her şeyi yakarım. Sirkeyle yıkanırım, içerim...
          * Benim kıskançlığımın bazı sebepleri var. Arkadaşlarımı çok kıskanıyorum. Böyle yanak yanağa fotoğrafa çok sinirleniyorum. Yersiz samimiyete çok sinir oluyorum. Zaman zaman çok kıskancım, zaman zaman da 'Bu niye böyle?' diyeceğiniz kadar soğukkanlı dururum.

        • 4

          "ÇOK FAZLA TAKINTIM VAR"

          * Gece 1'de uyanıp, beni gördüğünde 'Anne günaydın' diyor. 'Oğlum asla gün aymadı, şu an o saat değil' diyorum.
          * Bütün küfürler benim bebeklerim, çok seviyorum.
          * Çok fazla takıntım var. Mesela Ali ile markete gittik, arabalarımızı aynı otoparkta aynı yere koyuyoruz. Doluysa çok sinirleniyoruz.

        • 5

          "ALİ İLE OYUNCULUKLARI ELEŞTİRİYORUZ"

          * Hamileyken dışarıda bir kadın bana 'Normal doğuruyoruz değil mi?' dedi. Çok sinirlendim. Ne münasebet ya!

          *Ali ile oyunculukları eleştiriyoruz. Mezar kazıp, gömüyoruz...

          *Oğlum abuk sabuk birini koluna takıp, getirirse Ali yanımda olsun ve beni tutsun isterim. Yapamam yani... Ben gelemem öyle şeye...

          *Favori 'Aşk-ı Memnu' karakterim Firdevs Yöreoğlu... Kraliçe ya! Hep haklı, hep doğru söylüyor.

        • 6

          "BEN FECİ KOCAM KÖYLÜYÜMDÜR"

          * Eskiden magazin çok vahşiydi. Bir dış ses vardı ya, insanlar hakkında neler söylüyordu. Bunu söylüyor olamazsın!
          * Ben feci kocam köylüyümdür. Çok aşığım ve biraz içtikten sonra Ali'ye ne kadar aşık olduğumu herkese anlatmak zorundaymışım gibi bir duyguyla yaşıyorum. Kimse bunu dinlemek istemiyor ve Ali inanılmaz utanıyor böyle şeylerden...

        • 7

          "FİKO HAYATIMDA ÇOK ŞEY DEĞİŞTİRDİ"

          * Fiko hayatımda çok şey değiştirdi. Daha cesur hissediyorum. Daha her şeyi yapabilir buluyorum kendimi. Bir de çok tatlı bir tip. Sıfır bir şey geliyor dünyaya. Önce 'Bunu hayatta tutmalıyım' başlıyor. Sonra öğreniyor... Bu çok keyifli bir yolculuk. İnsanlara karşı daha yumuşadım. Eskiden çok sinirleniyordum.

        • 8

          "ADAMIN EVİNDEN ÇIKMADIM"

          * Biz Ali ile Leyla ile Mecnun'un finalinde karşılaştık. Ben Ali'yi çok beğendim. Sonra bir arkadaşımızın doğum gününde karşılaştık, ben yine çok beğendim. O zaman biraz sarhoştum. 'Bizimle otursana.' demişim ama aramızda bir şey olmadı.
          * Kendi yazdığı bir film için benimle görüşmek istedi. Magazin var diye ben onun evine gittim. Öyle bir araya geldik. O gün, bugün işte... Sonra kına gecemiz o evde oldu, düğün o evde oldu, çocuk o evde oldu... Senaryo okumaya gittim, adamın evinden çıkmadım gibi bir şey oldu.

          Fotoğraflar: Instagram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
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