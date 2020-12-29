Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Küçükköse, ocak ayında yeni projesinin set çalışmalarının başlayacağını söyledi.

32 yaşındaki oyuncu, şu sıralar kostüm ve okuma provalarının devam ettiğini belirterek "Yoğun bir şekilde set öncesi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bir aksilik olmazsa ocak ayının ikinci haftasında set çalışmalarına başlamış olacağız" dedi.