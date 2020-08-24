Hazal Filiz Küçükköse kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular magazinseverler tarafından merak konusu oldu. Dizi oyuncusu Hazal Diliz Küçükköse hakkında detaylar haberimizde...

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Hazal Filiz Küçükköse, (d. 9 Şubat 1988, Mersin),Türk oyuncu.

1988 yılında Mersin'de dünyaya gelen Hazal Filiz Küçükköse, lise öğrenimini Ankara'da tamamlamıştır. Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nü 3. sınıfa kadar okuyup bırakan Küçükköse, şu an Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde lisansına devam etmektedir. Mersinli oyuncu, özel oyunculuk dersleri almayı sürdürmektedir. Küçükköse, 2015-2017 yılları arasında Kara Sevda dizisinde "Zeynep Soydere" karakterine hayat verdi.