"Her şey yolunda"

Hazal Filiz Küçükköse: Her şey yolunda - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Hazal Filiz Küçükköse, geçtiğimiz günlerde Etiler'de görüntülendi.

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, "Yakında yeni bir proje ile ekranlarda olacağım. Şimdilik bir şey söylemeyeyim proje ile alakalı." dedi.

"İYİCE DİNLENDİM"

Yaz tatili hakkında konuşan Küçükköse, "Çok güzel geçti. İyice dinlendim." ifadelerini kullandı.

Hayatında her şeyin yolunda dile getiren ünlü oyuncu, ardından yürüyüş yapmaya devam etti.