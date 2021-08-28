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'Gönül Dağı' adlı dizide rol alan Hazal Çağlar, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Arkadaşlarıyla yemek yiyen Çağlar, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Güzel bir yaz geçirdiğini dile getiren oyuncu, yeni sezon çekimlerine başlayacaklarını ve bunun için heyecanlı olduğunu söyledi. Hazal Çağlar, ayrıca güzelliği ve günlük şık tarzı ile de dikkat çekti.