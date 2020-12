Göz sağlığının önemini vurgulamak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla kurulan Dünyagöz Vakfı, görme engellilerin, basımı pahalı ve ulaşması zor Braille alfabesi ile yazılmış kitaplara daha kolay ulaşmasını sağlamak amacıyla bir proje başlattı. Proje kapsamında, çocuklar için bir kitap serisi hazırlandı. Serinin ilk kitabı 'Hayvanlar Nasıl Görür?' kitabının yazarı Melike Kapıcıoğlu ile vakfın çalışmaları üzerine keyifli bir sohbet...

Dünyagöz Vakfı’nın çıkardığı çocuk kitapları serisinin ilki olan Hayvanlar Nasıl Görür isimli kitabın yazarı Melike Kapıcıoğlu ile vakfın çalışmaları üzerine yapılan röportajı aşağıda okuyabilirsiniz.

Tasarımcı kimliğinizden sonra çocuk kitabı yazarı olarak karşımızdasınız. Bize biraz yazma serüveninizden bahsedebilir misiniz?

Yazma serüvenim aslında bundan yıllar öncesine dayanıyor. Çocuk ruhunu kaybetmeyen biri olarak, yetişkinlere masallar adı altında hikâyeyazmaya ilk olarak bundan 10 yıl önce başladım. Bir de tabi bunun dışında işim gereği, tasarladığım parçaların her biri bir hikâyenin kahramanı aslında. Bu sebeple yazmak-çizmek benim hayatımın önemli bir parçası. Çocuklar için yazmaya gelince, bu kadar keyif alabileceğimi hiç tahmin etmemiştim. Meraklı sorularını duyar gibi olup, onlara cevap vermek, onları bir serüvene davet edip eğlendirirken aynı zamanda onlara bir şeyler katmaya çalışmak. Bu duygu gerçekten paha biçilemezmiş. Onlara anlatacak o kadar çok hikâyem var ki. Bunun düşüncesi bile beni çok heyecanlandırıyor.

Çocuklar ile bağınız nasıldır? Hikâye anlatmayı, onlara kitap okumayı her zaman sever miydiniz?

Kaç yaşında olursa olsun, bir çocuğun yanında onunla aynı yaşta hissederim. Aklımdan, olmayan hikâyeler yazar, onlarla beraber bu hikâyeleri yaşarım. Çocukluk o kadar hassas, o kadar naif geçirdiğimiz bir süreç ki. Ben bu süreçte onların elinden tutup, onları yaratıcı bir şekilde yönlendirmekten, sorularına cevap vermekten vazgeçebileceğimi düşünemiyorum. Tabi ki söylediğim eğitmek olarak algılanmasın, bu değerli eğitmenlerimizin görevi.Ben sadece çocuk ruhunu kaybetmeyen, onlarla aynı yoldan geçmiş, dünün meraklı çocuğu olarak buradayım. Sanırım bunun için de çocuklarla aram hep iyi oldu.

Çocuklar için kitap yazarken nelere dikkat ediyorsunuz?

İşlemek istediğimiz ve ilgilerini çekebileceğini düşündüğümüz konuyu, eğlenceli bir dilde anlatmaya çalışıyoruz. Verdiğimiz her bilgiyi pekiştirebilmek adına kitaplarımızın sonunda aktivite bölümlerinde eğlenceli oyunlar yer alıyor.

Bu konuda ben ve tüm vakıf üyeleri o kadar hassas davranıyoruz ki. Kitapta geçen tek bir kelime, çizimde verilen bir surat mimiği bile bizim her şeyi baştan almamıza neden olabiliyor. Çocuklar ile iletişime geçtiğimiz her söylem, her çizim uzman psikologlardan destek alarak, onların onayı ile ilerliyor. Onların naif dünyalarına uygun ilerlemek için çok çaba sarf ediyoruz.

İlk çocuk kitabınız “Hayvanlar Nasıl Görür?” çok yakın zamanda çıktı. Kitapta neler anlatılıyor?

Hayvanlar nasıl görür? kitabımız “Meraklı Gözler” serimizin ilk kitabı. Kitabımızda iki kardeşin, aileleri ile yaptıkları bir orman gezisinde hayvanların nasıl gördüğünü, hayvanların kendilerinden dinleyerek keşfetmeleri anlatılıyor.

İlk kitap olarak neden bu konuyu seçtiniz?

Görme duyusuna, merak edilen bir yerden başlamak istedik. Amacımız çocukların ebeveynleri ile ortak paylaşabilecekleri bir macera sunmaktı Okurken, hem öğrenecek hem de eğlenecekler. Kitapta yer alan hayvanlar dışında çevrelerinde gördükleri her canlının aslında birbirinden farklı özellikleri olabileceği bilgisini vererek yeni sorular sordurup, yeni cevaplar bulmalarını istedik.

Kitabı yazarken, ciddi bir araştırma yapılmış olmalı.

Evet. Uzun bir yolculuktu. Türkçe ve yabancı birçok kaynak kitaptan belgesellerden ve göz doktorlarından destek alarak ilerledik. Kitabın içinde vermediğimiz, yetişkinler içinde bilgilendirici olabileceğini düşündüğümüz içerikleri ileri de hem sosyal medya hem de web sitelerimizde meraklılarına sunuyor olacağız.

Meraklı gözler serisinde, çocuklarımıza daha ne gibi maceralar bekliyor?

Daha neler beklemiyor ki… İlk kitabımız ile onları bir maceraya davet ettik, beraber daha neler keşfedeceğiz neler. Görme duyumuz, sanata, sağlığa, hayatımızda birçok alana dokunarak bizi şaşırtacak ve yeni şeyler keşfetmemize neden olacak. Çok da sürprizi bozmak istemiyorum ama keyifli serüvenler için hazır olun.

Kitap, bir de çok önemli bir sosyal sorumluluk projesi aslında. Bize biraz bundan bahsedebilir misiniz?

Kitabın ve serinin bizi bu kadar çok heyecanlandırmasının arkasında yatan neden bu. Bizi çocuk kitabı serisi çıkarmaya iten nedenBraille (kabartma baskılı) kitaplar. Bu kitaplar kolay basılamayan, çeşitliliği kısıtlı olan ve saklama koşulları zor olan kitaplar. İşte tam da bu noktada,hiçbir şey bir çocuğun kitaba kavuşma özgürlüğüne engel olamaz diyerek yola çıktık.

“Çocuklar Kitaplarla Buluşsun Diye” proje kapsamımızda yeteri kadar basılamayan Braille baskılı kitapları çocuklarımızla buluşturmak amacını benimseyerek, kütüphanelerinde bulunan eğitici braille kitaplarının yanında güncel hikâye, roman, şiir, araştırma ve ilgi duydukları diğer kitapları ekleyebilmek adına bu projemizi gerçekleştirdik. Kitabımızın tüm geliri de bu projemize katkıda bulunacak.

Bize biraz da vakıftan, proje ve çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz?

Vakıf 2011 yılında kuruldu. Vakıf olarak amacımız göz sağlığının önemini vurgulamak ve bu konuda farkındalık yaratmak. Dünya genelinde, görme kaybının önümüzdeki 30 yıl içerisinde %55 artacağı öngörülürken, verilerde bize görme kayıplarının doğru ve erken müdahaleler ile %90’ının önlenebilecek nitelikte olduğunu gösteriyor. Kuruluşumuzun ilk gününden bu yana, bireyleri bu konuda eğitici içerikler, taramalar, toplantı ve konuşmalar düzenleyerek bilgilendirmeye ve farkındalık yaratmaya çalışıyoruz.

Çok sevdiğim bir söz vardır. “Gözümüz,bedenimizin mücevheridir” diye. Bu mücevheri en iyi şekilde korumak, alınan önlemlerle ile aslında birçok hastalığın önüne geçilebileceğimizi vurgulamak, görme kaybı yaşayan bireylere ve ailelerine destek olmak için geliştirdiğimiz projelerimize her geçen gün bir yenisini ekleyerek ışık tutmaya çalışıyoruz.

Peki, yazdığınız kitabı görme engellilere nasıl sunmayı düşünüyorsunuz?

Belki duymuşsunuzdur, Boğaziçi Üniversitesi GETEM işbirliği ile 2013 yılından bu yana “Konuşan Kitaplar” projemizle gönüllülerimiz, görme engelli dostlarımızın istekte bulunduğu kitapları özel bir ses kayıt odasında seslendirerek kitapları dinleyicisi ile buluşturuyor. Kitabımızda yine bu şekilde seslendirilerek istenildiği zaman dinleyicisi ile buluşacak.