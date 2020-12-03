Dünyagöz Vakfından görme engelli çocukları kitapla buluşturan proje

AA

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Braille alfabesi ile yazılmış kitap sayısının artırılması ve ihtiyaç sahiplerine kolay ulaşılması için fon oluşturuldu.

Proje kapsamında, sayısı yeterli olmayan Braille baskılı kitapların çocuklarla buluşturulması, kütüphanelerde bulunan eğitici Braille kitaplarının yanına güncel hikaye, roman, şiir, araştırma ve ilgi duydukları diğer kitapların eklenmesi için çalışmalar da yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünyagöz Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Melike Kapıcıoğlu, görme engellilerin kütüphaneye gidip istediği kitabı alıp okuma şansı olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz onlara bu fırsatı oluşturmak için bir fon oluşturuyoruz. Basımı çok pahalı olan ve ulaşılması çok kolay olmayan Braille alfabesi ile yazılmış kitapların sayısını artırmayı ve ulaşılmasını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Proje kapsamında, çocuklar için bir kitap serisi hazırladık. Serinin ilk kitabı olan 'Hayvanlar Nasıl Görür?' kitabının hazırlanmasında Türkçe ve yabancı kaynaklardan çok sayıda kitap ve belgeselin yanı sıra pedagoglar, psikologlar ve göz doktorlarından destek aldık."

Öte yandan proje kapsamında Kapıcıoğlu'nun kaleme aldığı ve serinin ilk kitabı olan "Meraklı Gözler"den elde edilecek gelirin tamamı da projenin devamı için kullanılacak.