KIRSALDA BEREKET HAYVANCILIĞA DESTEK PROJESİ ÖDEME PLANI

Proje kapsamında hak sahibi olan kişilere en az 5 en fazla 15 başa kadar (Veteriner Hekim/Ziraat Mühendisi/Gıda Mühendisi ise en az 5 en fazla 30 başa kadar) etçi ırk damızlık gebe düve TİGEM tarafından temin edilecektir.

Projede hak kazanan kişiler Ziraat Bankası Temel Hayvancılık Kredisi kullanabilecektir. Bu süreç hak sahiplerinin açıklanmasına müteakip olarak Ziraat Bankası tarafından değerlendirilecektir.

Proje kapsamında teslim edilecek etçi ırk damızlık gebe düve fiyatları hayvanların teslim tarihinde TİGEM'in sayfasında bu projeye mahsusen yayınlanan satış fiyatları üzerinden gerçekleşecek ve hak sahipleri hayvan bedellerini peşin ve/veya kredi ile ödeyebilecektir.

Hak sahiplerine hayvanları 1(bir) yıllık TARSİM sigortaları yapılmış olarak verilecektir. Daha sonraki 1(bir) yıllık sigorta gideri hak sahibi tarafından karşılanacaktır.

Projede TİGEM ile yetiştirici arasında yapılacak sözleşmeye istinaden her ayın ilk haftasında, HAYGEM tarafından verilecek Talimat doğrultusunda tarım il/ilçe müdürlüğü tarafından hayvanlar kontrol edilecek ve en fazla 15 hayvan için olacak şekilde TİGEM tarafından ödenecek olan bakım ve besleme gideri bedeline esas hazırlanan icmaller en geç her ayın ikinci haftasında HAYGEM'e gönderilecektir.

HAYGEM tarafından ülkedeki tüm hak sahiplerine ait en fazla 15 hayvan için oluşturulan icmal TİGEM'e gönderilecek ve hayvan tesliminden sonraki ayda başlamak üzere, 12 ay boyunca, hayvan başına 1500 TL olacak şekilde bakım ve besleme gideri bedeli ödemesi ilgili ayda yine TİGEM tarafından yapılacaktır.