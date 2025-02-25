Cemre düşme tarihleri belli oldu. Cemre düşmesi, halk arasında kışın soğuklarının geride kaldığı ve doğanın uyanışa geçeceği bir dönemin habercisi olarak görülür. Ancak, bu tamamen geleneksel bir halk inancıdır ve bilimsel açıdan her yıl aynı tarihlerde hava, su ve toprak sıcaklıkları değişmeyebilir. Peki İkinci ve üçüncü cemre ne zaman düşecek, hangi tarihte?