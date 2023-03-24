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Hayvanat bahçesinden kaçan zebra şehre indi

Güney Kore'de hayvanat bahçesinden kaçan zebra saatlerce Seul sokaklarında dolaştı

Giriş: 24.03.2023 - 09:27 | Güncelleme: ABONE OL
Hayvanat bahçesinden kaçan zebra şehre indi
Hayvanat bahçesinden kaçtı, şehirde görüntülendi
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AA

Güney Kore'de hayvanat bahçesinden firar eden zebra, yakalanmadan önce saatlerce başkent Seul'de dolaştı.

Seul'deki hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada, 2021 doğumlu "Sero" isimli zebranın hayvanat bahçesinden yerel saatle 14.50'de firar ettiği belirtildi.

Açıklamada, zebranın saatlerce şehirde dolaşmasının ardından dar bir sokağa girmesiyle yakalandığı kaydedildi.

Hayvanat bahçesindeki ahşap kafesi kırarak kaçtığı değerlendirilen zebranın, yakalanmasının ardından veterinerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Sosyal medyada zebranın trafikteki araçların arasında dolaştığı ve paniğe sebep olduğu görüntüler paylaşıldı.

Zebranın herhangi bir yaralanma ya da hasara sebep olmadığı ifade edildi.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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