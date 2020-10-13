Hayvan otlatmaya gitti, tüfekle vuruldu

Samsun'da hayvan otlatmaya giden 26 yaşındaki genç ormanlık alanda tüfekle vurulmuş halde bulundu.

Olay, Samsun'un Alaçam ilçesi Bahşioymağı Mahallesi'ndeki bir ormanlık alanda meydana geldi. Kendilerine ait büyükbaş hayvanları otlatmaya giden Mustafa Küçükçadırcı (26) akşam geri dönmeyince ailesi ormanlık alanda bir el silah sesi de duyduklarını belirterek olayı jandarmaya haber verdi.

Dün akşam ormanda yapılan aramada Mustafa Küçükçadırcı'nın tüfekle vurulmuş halde cansız bedeni bulundu. Olayda ilgili soruşturma başlatıldı.