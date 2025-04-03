Hayvan otlatma kavgası: 10 yaralı

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Atçılar, Küçük Çatma ve Meydancık köyleri arasında yer alan arazide hayvan otlatan bir çobanı, Atçılar köyünden bazı kişiler uyararak hayvanlarını başka yöne sürdü.

Çobanın durumu bildirmesi üzerine Meydancık köyünden hayvan sahipleri bölgeye geldi.

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Kaya ve Karabulut aileleri arasında çıkan kavgada Ö.K, U.K, S.K ile İ.K, M.K, Ö.K, E.K, C.K, N.K ve K.K. yaralandı.

Yaralılar, Arpaçay ve Kars'taki hastanelere kaldırıldı.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.