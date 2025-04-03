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        Haberler Gündem Güncel Hayvan otlatma kavgası: 10 yaralı | Son dakika haberleri

        Hayvan otlatma kavgası: 10 yaralı

        Kars'ın Arpaçay ilçesinde iki grup arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada 10 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 00:47 Güncelleme: 03.04.2025 - 00:47
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        Hayvan otlatma kavgası: 10 yaralı
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        Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Atçılar, Küçük Çatma ve Meydancık köyleri arasında yer alan arazide hayvan otlatan bir çobanı, Atçılar köyünden bazı kişiler uyararak hayvanlarını başka yöne sürdü.

        Çobanın durumu bildirmesi üzerine Meydancık köyünden hayvan sahipleri bölgeye geldi.

        Kaya ve Karabulut aileleri arasında çıkan kavgada Ö.K, U.K, S.K ile İ.K, M.K, Ö.K, E.K, C.K, N.K ve K.K. yaralandı.

        Yaralılar, Arpaçay ve Kars'taki hastanelere kaldırıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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