Hayranı nüfusundan çok olan ilçe!

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, ilçe merkezinde 583 kişi, köylerle dahil ilçe genelinde ise 2 bin 251 kişi ikamet ediyor. Kofçaz, Türkiye'nin merkez nüfusu en az ilçeleri arasında yer alıyor.

AA'nın haberine göre Kofçaz'da 1960 yılında 7 bine yakın olan nüfus, iş olanaklarının kısıtlı olması, lisenin bulunmaması nedeniyle yıldan yıla düştü.

PEK ÇOK KİŞİ BİRBİRLERİYLE AKRABA

İki mahallesi, 16 köyü bulunan Kofçaz'da nüfusun azlığı nedeniyle neredeyse herkes birbirini tanıyor. Pek çok kişinin birbiriyle akraba olduğu ilçede asayiş olayları da yok denecek kadar az.

Kışın yoğun kar alması yazın da ormanlık alanlarının çokluğuyla kamp tutkunları ve doğaseverlerin tercih ettiği Kofçaz, doğası ve temiz havasıyla da öne çıkıyor. Yamaç paraşütü yapmak isteyenler, ilçeye bağlı Elmacık köyüne geliyor.

Karasal iklimin hakim olduğu ilçede yaşayanların başlıca geçim kaynakları arasında tarım, hayvancılık ve ormancılık yer alıyor.

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Türkiye'nin en küçük ilçelerinden Kofçaz'ın doğasının görülmeye değer olduğunu belirtti.

Şen, Kofçaz'ın doğal güzelliklerinin yanı sıra sakin bir tatil arayanları da kendisine çektiğini söyledi.

Kofçaz'ın ekstrem sporlar ve doğa turizmi için son yıllarda keşfedilen bir yer olduğuna vurgu yapan Şen, ilçenin özellikle yamaç paraşütü ile keşfedilmeye başlandığını anlattı.

Şen, her yıl yaklaşık 500 kişinin sadece yamaç paraşütü yapmak için ilçeye geldiğini kaydetti.

Tüm sporcuları ve adrenalin tutkunlarını bölgeye davet eden Şen, "Bunun yanı sıra doğada kamp yapmak isteyen binlerce kişi de Kofçaz'ı tercih ediyor çünkü ilçenin doğası ve insanları gerçekten görülmeye değer. Dereleri, yeşillikleri, inişli çıkışlı rotası ile özellikle sportif anlamda özgün bir coğrafya." dedi.