- Bir reklamda Ramazan sofrasında oturdum. Tepki aldım. Demek ki bu insanlar hiçbir Ermeni ile, Yahudi ile aynı sokakta vakit geçirmemiş. Dershanedeki arkadaşlarım oruç tutar, ben de onlarla aç aç otururdum. Nefsine zarar vermeyeyim diye. Paskalya olduğunda da okula yumurta getirirdim beraber kırardık. Bu güzel renkler iyi kullanılmazsa derin bir karanlık.

- Şu an limited şirketim var. Gıda tedarik ediyorum, inşaat işindeyim. Sit alanındaki eski yapıların yerine yenisini yapıyoruz.