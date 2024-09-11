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        Didim'de hayırseverin bağışı teslim edildi

        Aydın'ın Didim ilçesinde hayırsever Faik Güngör tarafından Didim ve Yöresi Engelliler Derneği'ne bağışlanan akülü tekerlekli sandalye, dernek üyesi yüzde 97 fiziksel engelli Hörü Mersin'e ulaştırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 12:41 Güncelleme: 11.09.2024 - 12:41
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        Hayırseverin bağışı mutlu etti
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        Aydın'ın Didim ilçesi Altınkum Mahallesi Konya Kültür Sitesi sakinlerinden hayırsever Faik Göngör, Didim ve Yöresi Engelliler Derneği'ne bağışta bulundu.

        Derneğe yapılan akülü tekerlekli sandalye bağışı ise dernek üyesi olan ve Akyeniköy Mahallesi'ndeki yüzde 97 fiziksel engelli Hörü Mersin'e ulaştırıldı.

        DİYED Başkanı Fikriye Özaydın, dernek yönetim kurulu Üyesi Oktay Çiftçi ve hayırsever Faik Güngör adına temsilciler, Mersin'i evinde ziyaret ederek, akülü tekerlekli sandalyesini teslim etti.

        Engelli Mersin, duyarlılığından dolayı hayırsever Güngör'e ve DİYED yönetimine teşekkür etti. DİYED Başkanı Özaydın ise bu tür duyarlılıkların örnek olmasını temenni ederek, hayırsevere teşekkür etti.

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        #yerel haberler
        #Aydın
        #didim ilçesi
        #hayırsever
        #engelli
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