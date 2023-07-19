Haydari tarifi: Klasik haydari nasıl yapılır, malzemeleri neler?

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Damak tadına göre değişen tariflerin içeriğinde yer alan malzemeler değişiklik gösterebilir Bazı kişiler peynir sevmez ve peyniri tariften çıkarır. Bazı kişiler ise haydarinin içinde parçacık halinde peynir eklemeye oldukça bayılır. Ancak kullanılacak peynir mutlaka kokusuz olmalı ve ağır olmamalıdır. Aksi halde haydarinin hafif yapısı kaybolur ve tüketimi oldukça zorlaşır. Küçük gibi görünen bu nokta, haydarinin püf noktalarından sadece biridir. Eğer süzme yoğurdunuz yoksa normal yoğurt kullanabilirsiniz ancak bu seçim klasik haydari tadından daha farklı bir tat elde etmenize zemin hazırlayacaktır. Klasik Haydari tarifinin ana malzemeleri süzme yoğurt, nane, dereotu ve beyaz peynirdir. İsteğe bağlı olarak ceviz içi kullanılabilir. Sizlerle paylaşacağımız haydari malzemelerini isteğe göre değiştirebilir, tam da hayal ettiğiniz kadar lezzetli bir haydari yapabilirsiniz. Kolay haydari yapımının püf noktaları için içeriğimizin devamına göz atabilirsiniz. İşte, “Haydari nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…

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Kaç kişilik: 4-5 kişilik

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Kalori: 123 kcal

Haydari Malzemeleri

400 gram süzme yoğurt

100 gram beyaz peynir

3 diş sarımsak

8 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı kuru nane

3 dal dere otu

Yarım çay bardağı çekilmiş ceviz

Tuz

Haydari Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Haydari yapılışı hızlı ve pratik olduğu için hiç yormaz ve yapımı oldukça kolaydır. Sadece birkaç adımı takip ederek, dilediğiniz zaman yapabilirsiniz.

Uygun boyutlarda bir tavaya zeytinyağını ekleyin ve biraz ısıtın. Ardından üzerine çekilmiş cevizi ilave edin ve sotelemeye başlayın. Soteleme işlemi bittikten sonra tavayı ocaktan alın. Soğumaya bırakın.

Eğer peynir kullanacaksanız peyniri çatal yardımı ile iyice ezin. Peyniri ezdiğiniz tabağa; tuz, dere otu ve naneyi ilave edin. Malzemeler iç içe geçene kadar karıştırın.

Elde ettiğiniz karışımın içine süzme yoğurdu ve soğuyan zeytinyağlı cevizi ekleyin. Tekrar karıştırın.

Ardından rendelenmiş sarımsakları karışımın içine atın.

Haydariyi servis edeceğiniz tabağa alın ve üzerinde zeytinyağı gezdirin. Bu aşamada zeytinyağını fazla kullanmaktan kaçının.

Son olarak üzerini cevizle süsleyin.

Haydari tarifi işte bu kadar kolay.

Afiyet olsun.

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