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        Haberler Yemek Yapma Hünkar Beğendi Tarifi: Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Hünkar beğendi tarifi: Hünkar beğendi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Saray mutfağının en sevilen yemekleri arasındaki hünkar beğendi, günümüzde önemini yitirmeyen bir lezzettir. Geçmişten günümüze hala severek tüketilen bu özel yemeğin ana malzemeleri ise et ve patlıcan. Aslına bakıldığında et dışında tüm malzemeleri hemen hemen her evde bulunur. Yapımı biraz zor gibi görünse de püf noktaları bilindiğinde oldukça kolay ve pratik bir yemektir. Sevdiklerinizden övgüler toplayacağınız harika bir hünkar beğendi tarifi ile karşınızdayız!

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 16:46
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        Hünkar beğendi tarifi
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        Leziz bir hünkar beğendi yaparak ana yemek boşluğunuzu doldurabilir, diğer yandan yemekten keyif alacağınız dakikalar geçirebilirsiniz. Peki, hünkar beğendi nasıl yapılır? Hünkar beğendi yapımında nelere dikkat edilmeli? Hünkar beğendi malzemeleri nelerdir? İçeriğimizin devamını inceleyerek hünkar beğendi yapılışındaki püf noktalar hakkında bilgi edinebilirsiniz.

        • Kaç kişilik: 2-4 kişilik
        • Hazırlama süresi: 40 dakika
        • Pişirme süresi: 1 saat
        • Kalori: 1 porsiyon için 567 kcal

        Hünkar Beğendi Malzemeleri

        • 250 gram kuşbaşı et
        • 1 adet soğan
        • 1 adet biber
        • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
        • 1 adet domates
        • 1 yemek kaşığı salça
        • Yaklaşık 2 su bardağı su
        • Karabiber
        • Tuz
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        Beğendi için;

        • 1 çay bardağı süt
        • 3 adet çekirdeksiz patlıcan
        • 1 yemek kaşığı un
        • 1 yemek kaşığı tereyağı
        • Tuz
        • Yarım su bardağından biraz fazla rendelenmiş kaşar peyniri

        Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır?

        Yapılış-1

        • Çekirdeksiz patlıcanları közlemek için fırına ya da ocağa alın. Közlemeden önce patlıcanın birkaç noktasına çatal batırırsanız közleme işlemi daha hızlı olacaktır. Çatal batırma işini, patlıcanın içi tamamen pişsin diye yapıyoruz.
        • Közlenen patlıcanları soyun ve doğrayın.
        • Bir tavada yağ ve unu kavurun. Kavurma işlemi bitince patlıcanları tavaya ekleyin. Ardından iyice ezin.
        • Ocağın altını kısın ve yavaş olacak şekilde sütü ilave edin. Bu işlemden sonra iyice karıştırın.
        • Son olarak rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin ve ocağın altını kapatın. Kaşar peyniri eriyene kadar karıştırmaya devam edin.
        • Sıra geldi hünkar beğendi tarifinin et pişirme kısmına. Ayrı bir tavayı ocağa koyun ve yağ ekleyin. Tava iyice ısındığında etleri ilave edin.
        • Etler suyunu çekene kadar kavurun. Etlerin kavrulduğundan emin olduktan sonra soğan ve biberi ekleyin.
        • Ardından salça ve domatesi malzemelerin üzerine ilave edin. Tekrar karıştırın.
        • Yaklaşık 2 su bardağı suyu döktükten sonra tavanın kapağını kapatın. Etler iyice pişene kadar bekleyin.
        • Etler piştikten sonra tuz ve karabiber eklemeyi unutmayın.
        • Servis tabaklarının tabanına beğendiyi yayın. Üzerine ise etleri koyun.
        • Hünkar beğendi yapımı işte bu kadar kolay.

        Afiyet olsun.

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        Kadınbudu köfte tarifi
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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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