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        Haberler Yemek Yapma Kadınbudu Köfte Tarifi: Kadınbudu Köfte Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Kadınbudu köfte tarifi: Kadınbudu köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Ana malzemesinde kıyma ve pirinç olan kadınbudu köfte, damakları şenlendirmeye devam ediyor. En sevilen köfte çeşitleri arasında olduğu için sık sık sofralardaki yerini alan kadınbudu köftenin toprakları ise Trakya bölgesi. Ancak bazı Balkan ülkelerinde de farklı versiyonları olduğunu görmekteyiz. Ev hanımları, kadınbudu köfte yaparken kendi tariflerinden yararlanır. Bu nedenle köftenin birbirinden farklı tarifleri mevcuttur. Ancak çoğu kişi tarafından merak edilen orijinal tarifi, internet üzerinden sık sık araştırılır.

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        Giriş: 19.07.2023 - 16:45
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        Kadınbudu köfte tarifi
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        Kadınbudu köfte tarifini hazırladıktan sonra tavada, fırında ya da ızgarada pişirebilirsiniz. Hem ailenize hem de misafirlerinize yapabileceğiniz güzel bir tarif arıyorsanız kadınbudu köfteyi mutlaka denemelisiniz. Her yönüyle hafızalara kazınan kadınbudu köfte yapımı için aşağıdaki adımları takip edin. Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Kadınbudu köfte malzemeleri neler? İşte en merak edilen tarif sizlerle…

        • Kaç kişilik: 4-6 kişilik
        • Hazırlama süresi: 30 dakika
        • Pişirme süresi: 15 dakika
        • Kalori: 1 adet 232 kcal

        Kadınbudu Köfte Malzemeleri

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        • 600 gram az yağlı kıyma
        • 1 adet kuru soğan
        • 1 adet yumurta
        • 1 fincan pirinç
        • 1 çay kaşığı limon
        • 1 çay kaşığı kimyon
        • Yarım çay kaşığı karabiber
        • 1 tatlı kaşığı tuz

        Köfte harcı için;

        • Yarım çay bardağı galeta unu
        • Yarım çay bardağı buğday unu
        • 1 adet yumurta

        Kızartmak için;

        • 2 buçuk su bardağı sıvı yağ

        Kadınbudu Köfte Nasıl Yapılır?

        Yapılış-1

        • Kıymayı ikiye bölün. Yarısını yanmaz tavaya alın. Üzerine 2-3 kaşık su ilave edin ve kavurun.
        • Kıyma kavrulduktan sonra rendelenmiş soğanları ilave edin. Soğanı eklemeden önce mutlaka suyunu sıkın. Bu şekilde yaklaşık 1 dakika kadar kavurma işlemine devam edin ve ardından ocağı kapatarak malzemelerin soğumasını bekleyin.
        • Bu işlem bittikten sonra pirinci haşlayın ancak tamamen haşlanmamış olsun çünkü yoğurma sırasında pirinçler parçalanabilir. Bu nedenle pirinçlerin biraz diri olması gereklidir.
        • Fellah köftesi tarifinin bu aşamasında ise bir yoğurma kabına diğer malzemeleri almak olacak. Soğumuş kıymayı, diğer çiğ kıymayı ve haşlanmış pirinci kaba aktarın. Üzerine baharatları ekleyin ve yumurtayı ilave edin.
        • Elde ettiğiniz köfte harcını iyice yoğurun.
        • Yoğurduğunuz harcın üzerini kapatarak buzdolabında yaklaşık 2 saat bekletin.
        • 2 saat sonra buzdolabından çıkarın ve köfteleri elinizle şekillendirin. Köftelerin oval ve iri olmasına özen gösterin.
        • Köfteleri un ve galeta unu karışımına daldırın. Ardından çırpılmış yumurta kasesine bulayın.
        • Önceden ısıttığınız kızgın yağa köfteleri yerleştirin. Altı ve üstü kızarana kadar pişirin.
        • Kadınbudu köfteler servise hazır.

        Afiyet olsun.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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