Kadınbudu köfte tarifi: Kadınbudu köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler?

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Kadınbudu köfte tarifini hazırladıktan sonra tavada, fırında ya da ızgarada pişirebilirsiniz. Hem ailenize hem de misafirlerinize yapabileceğiniz güzel bir tarif arıyorsanız kadınbudu köfteyi mutlaka denemelisiniz. Her yönüyle hafızalara kazınan kadınbudu köfte yapımı için aşağıdaki adımları takip edin. Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Kadınbudu köfte malzemeleri neler? İşte en merak edilen tarif sizlerle…

Kaç kişilik: 4-6 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Kalori: 1 adet 232 kcal

Kadınbudu Köfte Malzemeleri

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600 gram az yağlı kıyma

1 adet kuru soğan

1 adet yumurta

1 fincan pirinç

1 çay kaşığı limon

1 çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Köfte harcı için;

Yarım çay bardağı galeta unu

Yarım çay bardağı buğday unu

1 adet yumurta

Kızartmak için;

2 buçuk su bardağı sıvı yağ

Kadınbudu Köfte Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Kıymayı ikiye bölün. Yarısını yanmaz tavaya alın. Üzerine 2-3 kaşık su ilave edin ve kavurun.

Kıyma kavrulduktan sonra rendelenmiş soğanları ilave edin. Soğanı eklemeden önce mutlaka suyunu sıkın. Bu şekilde yaklaşık 1 dakika kadar kavurma işlemine devam edin ve ardından ocağı kapatarak malzemelerin soğumasını bekleyin.

Bu işlem bittikten sonra pirinci haşlayın ancak tamamen haşlanmamış olsun çünkü yoğurma sırasında pirinçler parçalanabilir. Bu nedenle pirinçlerin biraz diri olması gereklidir.

Fellah köftesi tarifinin bu aşamasında ise bir yoğurma kabına diğer malzemeleri almak olacak. Soğumuş kıymayı, diğer çiğ kıymayı ve haşlanmış pirinci kaba aktarın. Üzerine baharatları ekleyin ve yumurtayı ilave edin.

Elde ettiğiniz köfte harcını iyice yoğurun.

Yoğurduğunuz harcın üzerini kapatarak buzdolabında yaklaşık 2 saat bekletin.

2 saat sonra buzdolabından çıkarın ve köfteleri elinizle şekillendirin. Köftelerin oval ve iri olmasına özen gösterin.

Köfteleri un ve galeta unu karışımına daldırın. Ardından çırpılmış yumurta kasesine bulayın.

Önceden ısıttığınız kızgın yağa köfteleri yerleştirin. Altı ve üstü kızarana kadar pişirin.

Kadınbudu köfteler servise hazır.

Afiyet olsun.

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