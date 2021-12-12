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Haydar Aliyev vefatının 18. yılında Ankara'da anıldı

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aliyev için Şuşa Kongre Merkezi'nde Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği ile Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfınca (TADİV) anma programı düzenlendi.

AA'nın haberine göre; Azerbaycan Büyükelçiliği Müsteşarı Elçin Allahverdiyev, burada yaptığı konuşmada, Haydar Aliyev'in ülke yönetimine geldiğinde ve sonrasında Azerbaycan'ın kalkınması için yaptığı faaliyetleri anlatarak, Azerbaycan'ın bağımsızlığını yeniden kazandığı ilk yıllarda zor koşullara rağmen Aliyev önderliğinde büyük başarılara imza attığını kaydetti.

TADİV Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar, Aliyev'in Azerbaycan kültürü ve Türk milli kimliğinin gelişimi için gerçekleştirdiği faaliyetleri anlattı.

Programda, Azerbaycanlı öğrenciler tarafından Haydar Aliyev'in sevdiği şarkı ve şiirler okundu. Öte yandan Haydar Aliyev'in hayatına ilişkin fotoğraf sergisi düzenlendi.

12.12.2021 - 00:52 - Güncelleme: 12.12.2021 - 00:56
Haydar Aliyev vefatının 18. yılında Ankara'da anıldı
12.12.2021 HAYDAR ALİYEV VEFATININ 18. YILINDA ANKARA'DA ANILDI
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