Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Hayattan keyif almanın sırrı dopamin seviyesinde saklı! Dopamin seviyesi nasıl yükselir?

Hayattan keyif almanın sırrı dopamin seviyesinde saklı!

Beynin ödül merkezinde yer alan dopamin, kişi keyif aldığı bir aktivite yaptığında salgılanır ve kişinin mutlu olmasını sağlar. Düşük dopamin seviyesi ise kötü ruh hali ve tükenmişlik hissini beraberinde getirir. İşte, dopamin seviyesini artırmanızı sağlayacak basit öneriler...

Giriş: 08.04.2023 - 13:22 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Beyninizde motivasyon, hareket, hafıza, ruh hali, uyku ve davranış düzenlemesini yöneten ve kimyasal bir haberci olan dopamin, beynin ödül sisteminin merkezinde yer alır. Yararlı bir davranışta bulunduğunuzda sizi ödüllendirir ve davranışı tekrarlamanız için sizi motive eder.

  • Güzel bir yemek yemek, cinsellik ya da koşuya çıkmak gibi keyifli bir şey yaptığımızda, beyninizde bir miktar dopamin salınır. Bununla birlikte, alkol veya keyif verici uyuşturucular gibi kötü alışkanlıklar da dopaminin beyne salınmasına neden olur. Kimyasal maddelerin bağımlılıkla yakından bağlantılı olmasının nedeni budur.

  • Düşük dopamin düzeylerinin bazı belirtileri şunlardır: 

    - Düşük libido 

    - Kas sertliği 

    - Uykusuzluk 

    - Motivasyon eksikliği 

    - Tükenmişlik 

    - Dikkatsizlik

    - Önceden zevk alınan şeylere karşı ilgisizlik 

    - Depresiz ve umutsuz ruh hali

    - Kalıcı kabızlık

    - Kronik sırt ağrısı

  • Göründüğü üzere; dopamin, hayattan alınan zevk ile direkt ilgilidir. Vücutta dopamin azalmasına neden olan faktörler şunlardır; uyku yoksunluğu, obezite, uyuşturucu kullanımı, aşırı doymuş yağ tüketimi ve stres.

  • Peki, eğer dopaminde bir düşüş yaşıyorsanız bunu nasıl yükseltebilirsiniz? İşte, yapabileceğiniz birkaç öneri;

    - Yeterli uyku almak,

    - Müzik dinlemek,

    - Sağlıklı ve dengeli beslenmek ve doymuş yağ içeren besinlerden uzak durmak,

    - Meditasyon yapmak,

    - Spor yapmak,

    - Stresi yönetmek ve strese iyi gelen hobilere yönelmek.

    Tüm bu öneriler dışında, size keyif veren herhangi bir eyleme de yönelebilirsiniz. Hayatınıza zevk aldığınız aktiviteleri aldıkça yükselen dopamin seviyesi sizi çok daha iyi bir ruh haline taşıyacaktır.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.