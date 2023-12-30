Hayatın son yolculuğu: Ötenazi treni

2011 yılında Dublin'deki bir bilim galerisi, meşhur fütüristik bilim gösterilerinden birine ev sahipliği yaptı. Urbonas, 1:500 ölçekli modelini bu galeride sundu ve "Bu, insanca coşku ve zevkle bir insanı öldürmek için tasarlanmış, hız treni biçiminde bir ötenazi makinesi" dedi. İşte, ötenazi trenine dair bazı bilgiler...