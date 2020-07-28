Hayatı kolaylaştıran ufak detaylar

FİLM ÇEKİMLERİNDE KULLANILAN KLAKET



Film çekimlerinde kameralar sesi kaydetmezler. Bunun yerine sesi daha iyi kaydeden mikrofonlar kullanılır. Ses ve görüntüyü mükemmel şekilde eşlemek için uğraşan montaj (kurgu) yapanların işini kolaylaştırmak için çekim öncesi klaket vurularak çat sesi kaydedilir.