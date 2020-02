HABERTURK.COM

TRT 1'de yayınlanan İyi Fikir programına katılan yazar Hayati İnanç, İdlib'de şehit olan 36 askerle ilgili tepki toplayan açıklamalar yaptı. "Kayıp falan yok. Yer değiştirdiler" diyen İnanç, şu ifadeleri kullandı:

"Bitmiş gibi, 'Kaybettik', 'Kaybımız var' falan deniliyor ya, bunlar güzel sözler değil. Ne kaybı yahu? Kayıp falan yok. Yer değiştirdiler. Dünyadan ahirete geçti, kabir hayatına geçtiler. Hepsi bu.

Mühim olan biz gitmeden önce hazırlığımızı yapalım da, güzel gidelim ya. Nasıl olsa gideceğiz, herkes gidecek. Derler ya, 'Herkes ölür ama herkes yaşamaz', 'Herkese anlamlı bir ölüm nasip olmaz' bu büyük bir nimettir. Allah'tan özellikle bunu istemek lazım. Dediğim gibi şehit olmayı istemek lazım."

Sosyal medyada İnanç'ın açıklamalarına, "Şu video'yu ben gördüm, yüreğim sızladı. Şehit ailelerini düşünemiyorum. Aynı acılara maruz kalsınlar ne diyeyim.", "Sizin evladınız yer değiştirse bu kadar rahatlıkla konuşup, gülecek misiniz?" sözleriyle tepki gösterildi.

Gazeteci İsmail Saymaz ise sosyal medyada yaptığı açıklamada "Şehidin helvası senin ocağında kavrulmadığı için sana tatlı geliyor" dedi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, tepki toplayan açıklamaları köşesine taşıdı. Altaylı'nın bugün kaleme aldığı yazının ilgili bölümü şöyle:

"Perşembe gecesinden beri durup durup ağlıyorum.

Zaten sulugözlü bir adam sayılırım ama bu sefer işi abarttım galiba.

Ya da abartan ben değilim fakat duruma uyum sağlamaya çalışıyorum.

Ancak ağlamamak elde değil.

Şehit verdiğimiz evlatlarımızın kimlikleri açıklandıkça, aile fotoğrafları ya da arkalarında bıraktıkları sosyal medya paylaşımları ortaya çıktıkça bazen katılacak gibi oluyorum.

Türkiye’nin her yerinden, her ilden, her bölgeden gencecik Mehmetler.

Öyle bazı sözde dinli özde imansızların ekrana çıkıp söylediği gibi değil bu işler.

“Kayıp falan yok, yer değiştirdiler, nasıl olsa bir gün hepimiz yer değiştireceğiz” diyenler.

Madem öyle siz gidin oralara, kendi evlatlarınızı yollayın.

O aslan gibi çocukları artık anaları, babaları, eşleri evlatları, göremeyecek.

Keşke onlar değil de, siz yer değiştirseniz.

Keşke biz de siz ekran kahramanlarını göremesek."

Tepkiler üzerine Twitter hesabında yeni bir açıklama yapan İnanç, şunları söyledi:

"Bu sabah TRT 1'de programda söylediğimiz ‘Şehitlerimiz için kaybettik demek doğru olmaz. Dünyalarını değiştirdiler ve onlar en büyük şerefe dair oldular’ şeklindeki sözlerimin bazılarınca yanlış anlaşıldığını üzülerek öğrendim. Uğurlayanlar ağlarken şehit güler. En büyük devlete erdiler. Kederli ailelerine baş sağlığı diliyorum. Şehitliği bana da nasip etmesini Allah’tan niyaz ediyorum."

HAYATİ İNANÇ KİMDİR?

1961 yılında Denizli'de dünyaya gelen Hayati İnanç İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1984 yılında mezun oldu. Avukatlığın yanı sıra yayıncılık, yöneticilik, denetçilik, öğretmenlik ve sunuculuk yaptı. İnanç, Can Veren Pervaneler adlı bir kitap serisi kaleme aldı.