'Hayatı Hikaye Olan Adam Sait Faik' tiyatroseverlerle buluştu
'Hayatı Hikâye Olan Adam Sait Faik' adlı tiyatro oyunu, tiyatroseverlerle buluştu
15 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşen prömiyerin ardından 16 - 17 Nisan'da sahnelenen 'Hayatı Hikâye Olan Adam Sait Faik' isimli tiyatro oyunu ile Sait Faik Abasıyanık'ın öykülerindeki insan sevgisini, doğa tutkusunu ve İstanbul'un renkli atmosferini tiyatro ve edebiyatın büyüsüyle birleştirerek sanatseverlere bir görsel bir şölen sunuldu.
Oyun, seyircileri; dingin duygusuyla, hayatın koşuşturmasından koparıp Sait Faik’i, İstanbul’u, umudu, sevmeyi, adayı, yalın insan ilişkilerini anlatan bir dünyaya götürüyor.
Seyircinin yoğun ilgisi nedeniyle oyun, 26 Haziran 2025'te AKM'de tekrar sahnelenecek. Ayrıca 28 Mayıs'ta Ankara Kulis Sanat Tiyatrosu Panora'da ve 31 Mayıs'ta İş Kuleleri Oditoryumu'nda tiyatroseverlerle buluşacak. Oyuncu ve yazar Özgür Özgülgün, bu projeyle yalnızca Sait Faik'i değil, Türk edebiyatının diğer önemli isimlerini de sahneye taşımayı hedeflediklerini belirterek, "Edebiyatla tiyatroyu buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.
Oyun Takvimi ise şöyle;
9 Mayıs 2025... Enka Okulları İstanbul
12 Mayıs 2025... Doğa Koleji Ataşehir 1 Kampüsü İstanbul
12 Mayıs 2025... Doğa Koleji Ataşehir 2 Kampüsü İstanbul
13 Mayıs 2025... Mimar Sinan Ortaokulu İstanbul
14 Mayıs 2025... Doğa Koleji Beykent Kampüsü İstanbul
14 Mayıs 2025... Doğa Koleji Büyükçekmece Kampüsü İstanbul
15 Mayıs 2025... Doğa Koleji Florya Kampüsü İstanbul
26 Mayıs 2025... Doğa Koleji Avcılar Kampüsü İstanbul
26 Mayıs 2025... Doğa Koleji Sancaktepe Kampüsü İstanbul
28 Mayıs 2025... Kulis Sanat Tiyatrosu Panora Ankara
31 Mayıs 2025... İş Sanat İş Kuleleri Salonu İstanbul
13 Haziran 2025... Aydın Doğa Koleji İstanbul
26 Haziran 2025... Atatürk Kültür Merkezi (AKM ) İstanbul