İşte ünlü astrolog Hande Kazanova'nın haftalık burç yorumları ve Dolunay'ın burçlara etkileriyle ilgili açıklamaları...
Bu hafta bolluğu ve bereketi hayatımıza getirecek, bırakmayı öğreneceğimiz, ruhsal olarak şifalanacağımız çok da güzel bir Dolunay yaşandı. Tam da çarşamba günü Balık burcunda gerçekleşti. O yüzden yeni bir sayfa açmak istiyorsak, kötü alışkanlıklarımız varsa ve bundan kurtulmayı arzuluyorsak, hayatımızın yönünü iyi belirlemek istiyorsak, hayatı daha güzel bir noktadan yaşamak istiyorsak aslında bu Dolunay’ı çok da güzel kullanabiliriz. Yeni haftada ilişkilere, özellikle de kadın-erkek ilişkilerine dikkat etmek gerekecek. Onun dışında biraz daha rahatlayacağımız bir hafta diyebilirim. Pandemiyle ilgili inşallah güzel haberler de alırız. Çünkü biraz keşiflerin, buluşların da gökyüzünde etkin olacağı bir sürece doğru gidiyoruz.
KOÇ VE YÜKSELEN KOÇLAR İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU
Bu hafta güzel bir Dolunay var. Bu Dolunay öncelikle hepimizi çok iyi bir şekilde şifalandırsın. Dolunay hayatınızla ilgili önceden fark etmediğiniz bir konunun ön plana çıkmasına neden olacak. Yakınlarınızdan, çevrenizden bir haber duyabilirsiniz. Uzun zamandır bir konunun iç yüzünü merak ediyorsanız bu Dolunay biraz daha hassas olacaksınız. Bazı olaylarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Birilerine bakmak, aynı zamanda başkalarının derdiyle uğraşmak bu Dolunay önemli olacak. Kötü bir alışkanlığınız varsa bırakmak için uygun bir zaman diliminde olacaksınız.
BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU
Sosyal çevre ve arkadaşlık alanları aktif olacak sevgili Boğaların. O yüzden arkadaşlarınızla olan ilişkilerde birtakım hassas oluşumların bu Dolunay’la birlikte karşınıza geldiğini görebilirsiniz. Bir arkadaşınızın duygusal meselesi, hayatıyla ilgili bir konu önümüzdeki günlerde önemli olacak. Yine bir arkadaşlarınızla ilgili mesele varsa bu meseleyi tamamlamak için de uygun bir zaman dilimi içerisine girebilirsiniz. Davet ve aktiviteler önümüzdeki dönemde hayatınızı hareketlendirebilir.
İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU
Dolunay’ın etkisine baktığımızda kariyer ve iş konularının çok ön plana geçtiğini görüyoruz. İkizler burçlarının bu dönemde evine, ailesine ve yuvasına ihtiyacı var. Ama tam da bu Dolunay’la beraber algılarını kariyer ve iş konularına çevirecekler. Dolunay zamanı dengede olmak çok önemlidir. Yaptığımız işlerin tam tersi durumlarla karşılaşmak zorunda kalabiliriz. O yüzden ailenize değer vermek isterken bu dönem işinizde oluşan bir olay daha fazla vaktinizi alabilir.
YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU
Seyahat eğitim, yurt dışı bağlantılı işler veya uzaktan gelecek haberlerin önem kazandığını söyleyebiliriz. Mesela öğrenci Yengeçler bu Dolunay ile beraber çok önemli bilgiler edinebilirler. Öğrencilik hayatlarıyla ilgili heyecan duyabilirler. Bu hafta itibariyle maddi konularda da çok büyük rahatlamalar olacak.
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