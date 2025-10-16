“Hayata Varım” Projesi depresyon konusunda farkındalığı artırıyor

Seride, Nergis Kumbasar, Doğa Rutkay, Bekir Aksoy ve Alper Saylık, gerçek yaşam öykülerinden ve uzman görüşlerinden esinlenen senaryolarla izleyici karşısına çıkıyor. Doğum sonrası depresyon, gelecek kaygısı, orta yaş krizi ve ilişki sorunları konularında hazırlanan bu videolar, depresyon yaşayan bireylerin deneyimlediği duygusal süreçleri yansıtarak hem izleyicilere ayna tutuyor hem de profesyonel destek almanın hayat kurtarıcı önemine vurgu yapıyor.

Geçtiğimiz yıl başlatıldığından bu yana Hayata Varım, milyonlarca kişiye ulaştı. Bu yılki video serisiyle de toplumda farkındalık yaratmaya, empatiyi güçlendirmeye ve ruh sağlığı konusundaki damgalamayı azaltmaya devam ediyor.

REKLAM advertisement1

REKLAM

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre depresyon dünya genelinde 280 milyon kişiyi etkiliyor.¹ Türkiye’de 2024 yılında yapılan ulusal araştırma ise bireylerin yüzde 27,3’ünün depresif belirtiler gösterdiğini, kadınlarda bu oranın erkeklere kıyasla yüzde 50 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Özellikle doğum sonrası depresyon ciddi bir sorun teşkil ediyor; annelerin yaklaşık dörtte biri (yüzde 23) bu tabloyla karşılaşıyor.

"CİDDİ BİR RUH SAĞLIĞI SORUNU" Psikiyatri Bilimleri ve Araştırmaları Derneği (PiBAD) Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karamustafalıoğlu, şunları söyledi: “Depresyon, uyku ve beslenmeden ilişkiler ve iş yaşamına kadar hayatın tüm alanlarını etkileyebilen ciddi bir ruh sağlığı sorunudur. Ancak tedavi edilebilen bir durumdur. Farkındalık, depresyonla mücadelede en etkili adımlardan biridir. Bu video serisinin, depresyon belirtilerini yaşayan kişilerin bunu fark etmesine ve profesyonel destek aramasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.” Viatris Rusya/Türkiye Bölge Başkanı Tayga Kaan Hilal ise şunları dile getirdi: “Depresyon ve anksiyetenin dünya genelinde başlıca yeti kaybı nedenleri arasında yer aldığı günümüzde, erken müdahale ve şefkatli yaklaşımın önemi giderek artıyor. Amacımız, ruh sağlığının bütüncül sağlığın ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirildiği ve insanların daha sağlıklı, daha tatmin edici bir yaşam sürebildiği bir topluma katkı sağlamak.” KAMPANYA DAMGALAMAYI DA AZALTIYOR Markanın Kurumsal İlişkiler Direktörü Esin Eylem Sönmez de şu değerlendirmelerde bulundu: “Hayata Varım kampanyası, yalnızca farkındalık yaratmakla kalmıyor; damgalamayı azaltmaya, zamanında destek almaya ve daha şefkatli bir toplum oluşturmaya katkı sağlıyor. Bu yıl hekimlerin ve değerli oyuncuların desteğiyle hayata geçirilen girişim de bu yolculuğun önemli bir parçası oldu.”

Hayata Varım YouTube video serisi, depresyonun çoğu zaman kişinin kendisi tarafından bile fark edilmeyen bir durum olduğuna dikkat çekiyor. Kişisel hikâyelere ses vererek ve çözüm yolları sunarak şu mesajı iletiyor: Doğru destekle “Hayata Varım” demek mümkün.