Hayat tarzının kalbe yükü fazla!

Türkiye’de her yıl 300 bin insanın kalp krizi geçirdiği ve yaklaşık 125 bin kişinin de kalp ve damar hastalıkları nedeni ile öldüğü bilgisini veren Doç. Dr. Ağca, “Bu oldukça ciddi bir rakamdır. Covid-19 pandemisi sürecinde ülkemizde resmi rakamlarla 100 bin civarında kişinin öldüğü düşünüldüğünde yıllık 125 bin ölüm kalp damar hastalıklarının ne kadar ciddi boyutta olduğunu ortaya koymaktadır” dedi.