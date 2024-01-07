HEIMLICH MANEVRASI KİMLERE UYGULANIR?

Heimlich Manevrası, her yaştan ve cinsiyetten kişiye uygulanabilir. Özellikle bebekler, çocuklar, hamile kadınlar ve yaşlılar, yabancı cisimlerin solunum yolunu tıkama riski daha yüksek olan gruplardandır. Bu nedenle, bu gruplara yönelik olarak özellikle dikkatli olunmalı ve gerektiğinde bu müdahale uygulanmalıdır.

Boğaza bir şey kaçtığında zamanın önemli olduğunu unutmayın. Heimlich Manevrası'nı doğru bir şekilde bilmek ve hızlıca uygulamak, hayati önem taşır.