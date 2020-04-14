Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Türkiye’de koronavirüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen “Hayat Eve Sığar” mobil uygulaması, Google Play Store’da kendini gösterdi. ilk olarak geçen hafta Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından duyurulan “Hayat Eve Sığar”, Android uygulama mağazasıı Google Play’de üzerinden erken erişime açıldı.

Bakanlığın salgına karşı verdiği mücadelenin sloganı da olan “Hayat Eve Sığar”ın mobil uygulaması, Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların yeni koronavirüsü (Covid-19) konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirildi.

HARİTA ÜZERİNDEN ENFEKTE YOĞUNLUĞU VE RİSKLİ BÖLGELER

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlara sunulan Hayat Eve Sığar uygulaması ile telefon numarası ile doğrulama yapılıyor. Kullanıcılar adım adım kendilerine sorulan soruları cevaplayıp, koronavirüs hastalığı ile ilgili şikayetlerine göre değerlendirilerek, nasıl davranması gerektiğine yönelik tavsiye niteliğinde yönlendirmeler alabiliyor.

Harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarını gösteren uygulamayla ilgili olarak yapılan duyuruya göre “Hayat Eve Sığar” kullanıcılara evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelerin yoğunluğunu da gösterecek.

'AİLEM' BÖLÜMÜ İLE YAKINLARA TAKİP

Kullanıcılar, yine uygulama üzerinde yer alan “Ailem” bölümüne merak ettikleri ve takip etmek istedikleri yakınlarınızı ekleyerek, ilgili kişinin bu uygulamayı yükleyip, uygulama üzerinden onay vermesi durumunda onların konum bilgilerini görebilecek. Bu şekilde kullanıcılar, yakınlarını takip edip, bulundukları bölgelere göre risk durumlarını öğrenebilecek.

Uygulamanın erişim izinleri bölümüne bakıldığında ise kullanıcıların şu bilgilerine eriştiği görülüyor: Kişiler, yaklaşık konum (ağ tabanlı), kesin konum (GPS ve ağ tabanlı), kablosuz bağlantı bilgileri, internetten veri alma, ağ bağlantılarını görüntüleme, Bluetooth ayarlarına erişim, tam ağ erişimi, cihazın uyku moduna geçmesini önleme.

Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından geliştirilen “Hayat Eve Sığar” mobil uygulamasının erken erişim sürümü, Android kullanıcıları için Google Play Store üzerinden listeleniyor. Ancak uygulamayı telefonuna indirmek isteyen kullanıcılar, henüz erken erişim sürümü olduğu için şimdilik "Bu öğe ülkenizde kullanılamıyor" uyarısı ile karşılaşıyor.

Mobil cihazlar için geliştirilen “Hayat Eve Sığar” uygulamasının tam sürümünün çok yakında tüm Android ve iOS (iPhone) kullanıcıları için erişime açılması bekleniyor. Google Play ve App Store'da yerini alacak olan uygulama ücretsiz olarak sunulacak.

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