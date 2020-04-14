14 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye’de koronavirüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen “Hayat Eve Sığar” mobil uygulaması, Google Play Store’da kendini gösterdi. ilk olarak geçen hafta Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından duyurulan “Hayat Eve Sığar”, Android uygulama mağazasıı Google Play’de üzerinden erken erişime açıldı.
Bakanlığın salgına karşı verdiği mücadelenin sloganı da olan “Hayat Eve Sığar”ın mobil uygulaması, Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların yeni koronavirüsü (Covid-19) konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirildi.
HARİTA ÜZERİNDEN ENFEKTE YOĞUNLUĞU VE RİSKLİ BÖLGELER
T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlara sunulan Hayat Eve Sığar uygulaması ile telefon numarası ile doğrulama yapılıyor. Kullanıcılar adım adım kendilerine sorulan soruları cevaplayıp, koronavirüs hastalığı ile ilgili şikayetlerine göre değerlendirilerek, nasıl davranması gerektiğine yönelik tavsiye niteliğinde yönlendirmeler alabiliyor.
Harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarını gösteren uygulamayla ilgili olarak yapılan duyuruya göre “Hayat Eve Sığar” kullanıcılara evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelerin yoğunluğunu da gösterecek.
'AİLEM' BÖLÜMÜ İLE YAKINLARA TAKİP
Kullanıcılar, yine uygulama üzerinde yer alan “Ailem” bölümüne merak ettikleri ve takip etmek istedikleri yakınlarınızı ekleyerek, ilgili kişinin bu uygulamayı yükleyip, uygulama üzerinden onay vermesi durumunda onların konum bilgilerini görebilecek. Bu şekilde kullanıcılar, yakınlarını takip edip, bulundukları bölgelere göre risk durumlarını öğrenebilecek.
Uygulamanın erişim izinleri bölümüne bakıldığında ise kullanıcıların şu bilgilerine eriştiği görülüyor: Kişiler, yaklaşık konum (ağ tabanlı), kesin konum (GPS ve ağ tabanlı), kablosuz bağlantı bilgileri, internetten veri alma, ağ bağlantılarını görüntüleme, Bluetooth ayarlarına erişim, tam ağ erişimi, cihazın uyku moduna geçmesini önleme.
Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından geliştirilen “Hayat Eve Sığar” mobil uygulamasının erken erişim sürümü, Android kullanıcıları için Google Play Store üzerinden listeleniyor. Ancak uygulamayı telefonuna indirmek isteyen kullanıcılar, henüz erken erişim sürümü olduğu için şimdilik "Bu öğe ülkenizde kullanılamıyor" uyarısı ile karşılaşıyor.
Mobil cihazlar için geliştirilen “Hayat Eve Sığar” uygulamasının tam sürümünün çok yakında tüm Android ve iOS (iPhone) kullanıcıları için erişime açılması bekleniyor. Google Play ve App Store'da yerini alacak olan uygulama ücretsiz olarak sunulacak.
KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!