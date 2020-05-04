Hayat Eve Sığar uygulaması nasıl indirilir? Hayat Eve Sığar nasıl kullanılır? sorusu vatandaşların gündeminde. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan, 'Hayat eve sığar mobil uygulaması' Android ve App Store platformlarında yer alıyor. Uygulama, sokakta gezerken koronavirüs testi pozitif olan birisiyle karşılaşan kişiyi mesajla uyarıyor. Ayrıca uygulamaya yeni gelen özellikle birlikte ücretsiz maske başvurusu da Hayat Eve Sığar üzerinden yapılacak. Hayat Eve Sığar uygulaması hakkında tüm detaylar haberimizde.

HAYAT EVE SIĞAR NASIL KULLANILIR, İNDİRİLİR? (CORONA VİRÜS UYGULAMASI)

Uygulama, her gün kullanıcılara sağlık bilgilerini sorarken 'ailem' bölümüne dahil ettikleri insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarılıyor. Bluetooth servisini açan uygulama kullanıcının sokakta gezerken karşılaştığı kişilerden birisi daha sonra pozitif çıktığı takdirde 'şu gün şu saatte pozitif birisiyle karşılaştınız' şeklinde uyarıda bulunuyor.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Uygulamanın erişim izinleri bölümüne bakıldığında ise kullanıcıların şu bilgilerine eriştiği görülüyor: Kişiler, yaklaşık konum (ağ tabanlı),kesin konum (GPS ve ağ tabanlı),kablosuz bağlantı bilgileri, internetten veri alma, ağ bağlantılarını görüntüleme, Bluetooth ayarlarına erişim, tam ağ erişimi, cihazın uyku moduna geçmesini önleme.

Sağlık Bakanlığı'ndan uygulama ile ilgili yapılan bilgilendirmede ise şöyle denildi:

"Yakın sürede çok fazla riskli alanlarda dolaşan ve fazla kişi ile temas eden kişiye risk puanı verecek ve o kişiyi gerekirse teste gönderecek, hatta arkadaşları varsa eklenmiş senin şu arkadaşının riski yükselmiş uyarısı verecek. Test yapılıp negatif çıkarsa, riski sıfırlayacak.

Uygulama ile bulunduğunuz bölgedeki enfekte hasta yoğunluğunu görebiliyorsunuz. Aile ve yakın görüştüğünüz herkese yükletme gayretinde olunursa faydası çok olacaktır. Ayrıca izolasyon altında bulunanların yüklemesi kaçınılmaz. Herkesin bu uygulamayı yükleyerek kullanmaya başlaması birçok şeyin takibini, hastalık sonrasındaki temas zincirinin kolayca bulunmasını sağlayacaktır."

HAYAT EVE SIĞAR ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU

Sağlık Bakanlığı’nın sunduğu uygulamaya gelen yenilikle kullanıcılar maske kodunu artık Hayat Eve Sığar uygulamasındaki "Sağlık Durumu" sekmesi altından alabiliyor.Uygulamanın ana ekranının sol üstünde yer alan ana menünün en üst kısmında “Maske Talep Et” bölümü eklendi. Bu kısım üzerinden maske talebinde bulunan kullanıcıların karşısına, bir barkod çıkıyor. Kullanıcılar, bu barkod ile birlikte kendilerine en yakın eczaneden maskelerini alabiliyor.