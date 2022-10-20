'Hayat Bugün', ekran yolculuğuna başladı

HABERTURK.COM

Güçlü oyuncu kadrosu, etkileyici hikayesi ve temposu yüksek senaryosuyla izleyicinin beğenisini kazanan dizi övgü dolu yorumlar alarak sosyal medyanın gündemine oturdu. Başhekim Doç. Dr. Barış Güvener "Sizin için ne yapabilirim?" sorusuyla kalpleri fethetti. Barış'ın hikayesi ve Hisarönü Hastanesi'nde yaşanacaklar merak konusu olurken, etkileyici hikayesiyle Hayat Bugün daha ilk bölümden izleyicinin büyük ilgisiyle karşılaştı.

Sezonun heyecanla beklenen dizisi 'Hayat Bugün' dün akşam SHOW TV'de izleyiciyle buluştu. Genç ve idealist bir doçent olan Barış Güvener'in bir zamanlar İstanbul'un en köklü hastanelerinden biri olan Hisarönü Vakıf Hastanesi'ne atanmasıyla sürükleyici hikaye başladı. Barış'ın amacı; hastaneyi eski güzel günlerine geri döndürebilmekti. Barış, hastaneye adım atar atmaz doktorlarla bir toplantı yapıp kendini tanıttı. Etkileyici konuşmasıyla meslektaşlarına farklı bir başhekim olduğunun mesajını veren Barış, "Sizin için ne yapabilirim?" sorusuyla hastanedekilere ilk dakikadan itibaren umut olabileceğini gösterdi.

"Sizin için ne yapabilirim?" İzlemek için tıklayınız HİSARÖNÜ HASTANESİ'NDE HAREKETLİ DAKİKALAR YAŞANDI Barış'ın görevdeki ilk gününde; Türki Cumhuriyetler Kongresi'nin olduğu otelde karbon monoksit sızıntısı meydana geldi ve zehirlenen altı elçi hastaneye getirildi. Suriyeli iki kardeş; Habip ve Bewar'ın hastaneye girmesiyle işler çığırından çıktı. Bewar, maymun çiçeği şüphesiyle karantinaya alındı. Polis, iki kardeşin terörle bağlantısı olduğunu iddia ederek hastaneye geldi. Derin, Bewar'ın fenalaşması üzerine koruyucu kıyafeti olmadan odaya girince kendisi de karantina altına alındı. Beklenen korku dolu saatlerin ardından test sonucu temiz çıktı ve çocukların masum olduğu da ispatlandı. İngiltere'ye gitmek için hastaneden ayrılmaya hazırlanan Aras, Barış'ın bölüm başkanlığı teklifini kabul ederek hastanede kalmaya karar verdi. Bir karar vermesi gereken diğer isim de Suzan'dı. Suzan, Barış'ın hastanede yarattığı olumlu değişime şahit olunca istifa etmekten vazgeçti.

Acile gelen iki kardeşe ilk müdahale; İzlemek için tıklayınız BARIŞ KANSER! Bir yandan hastanedeki yeni görevi için heyecanlanan Barış'ın bir yandan da bir sağlık sorunu vardı. Barış, boğazındaki rahatsızlığı Suzan'la paylaştı ve ondan gizlice biyopsi yapmasını istedi. Finalde Barış'ın biyopsi sonucunda kanser olduğu ortaya çıktı.

"Kansersin..." İzlemek için tıklayınız İKİNCİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI! "Hayat Bugün"ün ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan duygu yüklü tanıtımda hastalığını öğrenen Barış derin bir üzüntü yaşarken, bu sırrı paylaşan Suzan gözyaşlarını tutmakta zorlanıyor. Barış'ın "Ne kadar zamanım var Suzan?" sorusu yüreklere dokunurken neler olacağı merak konusu oluyor.

'Hayat Bugün'ün yönetmen koltuğunda Çiğdem Bozali otururken, uyarlama senaryo Ayça Üzüm ve Cansu Çoban tarafından kaleme alınıyor. Dizinin başrolünde ise Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol gibi başarılı isimler yer alıyor. 'Hayat Bugün' yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de! Hayat Bugün'ün 2. Bölüm Tanıtımı; 'HAYAT BUGÜN'E ANLAMLI MESAJ!